هل توجد اختبارات لتشخيص مرض التوحد عند الأطفال؟

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القاهرة - سامية سيد - مرض التوحد من الأمراض التى تسبب اضطرابات فى النمو العصبى للطفل وتسبب مشاكل في التواصل والتفاعل الاجتماعى، وحاليًا، لا يوجد اختبار نهائى يكشف عن التوحد، لكن هناك اختبارات تقدم "المؤشرات الحيوية" لمرض التوحد وتشمل الاختبارات الجينية واختبارات تصوير الدماغ ومخطط كهربية الدماغ (EEGs)، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على فحوصات واختبارات لتشخيص التوحد عند الأطفال، بحسب موقع مستشفى بوسطن للأطفال الأمريكية.

ما الاختبارات التشخيصية المستخدمة في التوحد؟

تشمل تقييمات اضطراب طيف التوحد ما يلي:

-فحص طبي وعصبي

-مراجعة القدرات المعرفية لطفلك

-تقييم الكلام وقدرات طفلك اللغوية

-مراقبة سلوك طفلك

-محادثة متعمقة معك ومع أسرتك حول سلوك طفلك وتطوره

-أسئلة حول تاريخ عائلة طفلك

إجراء تشخيص التوحد هو مجرد البداية، حيث سيجري الأطباء بعد ذلك تقييمات متعمقة لفهم نقاط القوة والتحديات الفريدة التي يواجهها الطفل، هذا التقييم ضروري لتحديد أنواع البرامج التعليمية والعلاجات السلوكية التي ستكون أكثر فائدة.

تتضمن الأسئلة التي قد تطرح على أولياء أمر الطفل ما يلي:

ما نوع المهارات اللغوية التي يمتلكها طفلك؟

في أي عمر بدأت أعراضه؟

هل عانى من تراجع في المهارات؟

هل لديه أي مشاكل معرفية أو تعليمية ذات صلة؟

هل لديه أي سلوكيات صعبة؟

هل هو قادر على الانتباه لفترات طويلة؟

إذا كان ذلك مناسبًا، فقد يوصي الأطباء بإجراء اختبار للبحث عن المخاوف الطبية ذات الصلة بناءً على تاريخ طفلك ونتائج الفحص البدني ونتائج الاختبارات المعرفية والسلوكية.

على سبيل المثال ، غالبًا ما يعاني الأطفال المصابون بالتوحد من صعوبات في النوم ، وبعضهم يصابون بنوبات صرع .



التوحد

قد تشمل الاختبارات الإضافية:

-فحص السمع والبصر لمعرفة ما إذا كان طفلك يعاني من مشكلة قد تساهم في ظهور أعراضه

-اختبار الرصاص في الدم

-اختبار مصباح وود، اختبار جلدي خاص للكشف عن التصلب الحدبي

-اختبار لاضطرابات التمثيل الغذائي

-تصوير الأعصاب (مثل التصوير بالرنين المغناطيسي)

-تخطيط كهربية الدماغ (EEG)

-التقييم الغذائي للأطفال الذين يتناولون أطعمة محدودة للغاية

-الاختبارات الجينية

ويجب يخضع جميع الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب طيف التوحد لاختبارات جينية للكشف عن تغييرات معينة في الحمض النووي مرتبطة بالتوحد والتي يمكن أن تسبب مشاكل طبية أخرى.

يتضمن الاختبار الجيني لاضطراب طيف التوحد اختبار ميكروأري للكروموسومات (CMA) واختبار متلازمة X الهشة (عند الأولاد).

قد تكون الاختبارات الجينية الأخرى مناسبة للأطفال الذين يعانون من أعراض معينة نظرًا لوجود جينات جديدة مهمة في التوحد ، يمكن إضافة بعضها إلى الاختبارات الروتينية.