أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 28 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في العراق بشكل طفيف، اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، رغم هبوط المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق إلى 83.71 ألف دينار، مقابل 83.69 ألف دينار، أمس.

كما ارتفع جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا) إلى 73.248 ألف دينار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، نحو 62.783 ألف دينار.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48.831 ألف دينار.

فيما سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 41.855 ألف دينار.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، نحو 2.603 مليون دينار (1781 دولار).

في حين سجل سعر الجنيه الذهب في العراق نحو 858.982 ألف دينار (400.95 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وجرى تداول الذهب داخل نطاق ضيق في تعاملات الإثنين، وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1779.10 دولار.

وقال اولي هانسن المحلل ببنك "ساكسو": "يمر الذهب بفترة أزمة في الثقة.. يكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار".

وأضاف:" يبدو أن السوق مقتنعة تماما برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة".

ومني الذهب بأكبر خسارة يومية في 5 أشهر بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يتوقع تشديد السياسة النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم باول رئيس المجلس قال إن التضخم لن يكون العامل الوحيد في قرار أسعار الفائدة.

وحد من خسائر الذهب، في تعاملات الإثنين، هبوط مؤشر الدولار 0.1% مقابل 6 عملات رئيسية.