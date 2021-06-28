أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 28 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الإثنين 28 يونيو/حزيران 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 40.61 دينار (57.28 دولار)، والجرام عيار 21 35.53 دينار (50.12 دولار).

وسجل الجرام عيار 18 حوالي 30.46 دينار (42.96 دولار).

كما تراجعت أسعار الذهب الاقتصادي، وبلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 23.69 دينار (33.41 دولار)، وجرام الذهب عيار 12 بلغ 20.30 دينار (28.64 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) 1263 دينار (1781 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 284.26 دينار (400.95 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وجرى تداول الذهب داخل نطاق ضيق في تعاملات الإثنين، وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1779.10 دولار.

وقال اولي هانسن المحلل ببنك "ساكسو": "يمر الذهب بفترة أزمة في الثقة.. يكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار".

وأضاف:" يبدو أن السوق مقتنعة تماما برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة".

ومني الذهب بأكبر خسارة يومية في 5 أشهر بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يتوقع تشديد السياسة النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم باول رئيس المجلس قال إن التضخم لن يكون العامل الوحيد في قرار أسعار الفائدة.

وحد من خسائر الذهب اليوم هبوط مؤشر الدولار 0.1% مقابل 6 عملات رئيسية.