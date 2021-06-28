رجيم لمرضى نقص الغدة الدرقية.. أطعمة ضرورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرض نقص الغدة الدرقية قد يتسبب في زيادة الوزن، وهو من الأمراض التي تحتاج إلى تغذية سليمة وصحية، إليكم طريقة رجيم مرضى نقص الغدة الدرقية

نقص الغدة الدرقية أحد الأمراض التي تصيب الغدة الدرقية نتيجة إنتاجها كميات أقل من نسبة الهرمونات التي يحتاجها الجسم، وقد يؤثر هذا على عملية التمثيل الغذائي بالجسم مما يجعلها بطيئة وبالتالي يؤدي إلى زيادة الوزن، وفي التقرير التالي نستعرض رجيم لمرضى نقص الغدة الدرقية.





رجيم لمرضى نقص الغدة الدرقية

يوجد بعض الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن لمرضى نقص الغدة الدرقية ومنها:

جميع الخضروات يمكن تناولها بكميات معتدلة وخاصة الخضروات المطهية.

يفضل تناول البيض حيث إنه يحتوي على اليود والسيلينيوم والبروتين المفيد لمرضى نقص الغدة الدرقية.

الأسماك والمأكولات البحرية، ومن ضمنها التونة والسلمون والجمبري وغيرها من الأسماك.

اللحوم مثل لحم الضأن واللحم البقري والدجاج.

تعتبر الفواكه من الأطعمة المهمة لنقص الغدة الدرقية، ومنها الموز والبرتقال والتوت.

منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والحليب.

الحبوب والبذور الخالية من الجلوتين، ومنها بذور الكتان وبذور الشيا والكينوا.

تناول الكثير من الماء والسوائل مثل العصائر أو الحساء خلال اليوم من الأشياء المهمة لمرضى نقص الغدة الدرقية.

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نظام رجيم لمرضى نقص الغدة الدرقية

ذكر موقع "Health line" نظاما يوميا يمكن اتباعه أثناء قيام مرضى نقص الغدة الدرقية باتباع رجيم لإنقاص الوزن:

يوم السبت

وجبة الإفطار: طبق من فريتاتا البيض مع الكوسة والمشروم.

وجبة الغداء: بيض مسلوق مع سلطة تونة.

وجبة العشاء: بيتزا متوسطة الحجم بالزيتون والجبن الفيتا.

يوم الأحد

وجبة الإفطار: طبق من عجة الخضروات.

وجبة الغداء: طبق من سلطة الكينوا مع الخضروات، ويمكن إضافة إليها بعض المكسرات.

وجبة العشاء: ستيك لحم مشوي مع طبق من السلطة.

يوم الاثنين

وجبة الإفطار: قطعة من التوست مع البيض.

وجبة الغداء: سلطة دجاج مع ثلاث حبات من الجوز.

وجبة العشاء: دجاج مقلي وطبق من الخضروات المشوية مع طبق صغير من الأرز.

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يوم الثلاثاء

وجبة الإفطار: ربع كوب من الشوفان المطهي مع التوت.

وجبة الغداء: سلطة سمك سلمون مشوي.

وجبة العشاء: سمك مشوي بالليمون مع خضار سوتيه.

يوم الأربعاء

وجبة الإفطار: توست مع البيض.

وجبة الغداء: جمبري مع سلطة الكينوا.

وجبة العشاء: يمكن تناول المتبقي من وجبة الغداء.

يوم الخميس

وجبة الإفطار: طبق من الكريمة المضاف إليها بذور الشيا.

وجبة الغداء: كوب من الزبادي مع قطعة من الفاكهة.

وجبة العشاء: لحم ضأن مشوي مع الخضروات السوتيه.

يوم الجمعة

وجبة الإفطار: كوب من عصير الموز والتوت.

وجبة الغداء: ساندوتش من سلطة الدجاج بالخضروات.

وجبة العشاء: فاهيتا اللحم بالفلفل الرومي وطبق من السلطة.