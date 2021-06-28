سلالة كورونا النيجيرية تصل إلى تونس.. ماذا عن "دلتا"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، وصول سلالة فيروس كورونا النيجيرية إلى تونس، بعد تسجيل حالة في محافظة نابل شمال شرقي البلاد.

وأكد الوزير خلال جلسة في البرلمان التونسي، الإثنين، تسجيل 18 إصابة بالسلالة الهندية "دلتا" في تونس من بينها 7 حالات في محافظة القيروان و8 حالات في العاصمة تونس وإصابتان في سليانة شمال غربي البلاد وأخرى في المنستير (وسط شرق).

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، الأربعاء، رصد 6 حالات عدوى بالسلالة الهنديّة المتحوّرة في تونس.

كما فرضت السلطات التونسية الحجر الصحي الشامل في محافظات نابل وسليانة والقيروان والمنستير لتطويق الوباء نظرا لتطور نسق العدوى في هذه الجهات.

وكشف الوزير أن الحالة الوبائية للبلاد متفاقمة وكانت متوقعة نظرا لاكتشاف السلالات الجديدة التي زادت في تسارع نسق الإصابات.

وتابع أنه من المنتظر وصول جرعات جديدة من اللقاحات في الأيام المقبلة لدعم منظومة التلقيح وإحداث مستشفيات ميدانية في المناطق الموبوءة.

واجمالا سجلت تونس 407017 حالة إصابة بكورونا منها 14654 حالة وفاة و3074307 حالات تعافٍ.

كما توصلت في اليوم 106 منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح، إلى تلقيح مليون و737 ألفا و42 تونسيا.