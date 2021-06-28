شاحنة تدهس طلابا في اليابان.. مقتل 2 وإصابة 3

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت تقارير أن 2 من طلاب المرحلة الابتدائية لقيا حتفهما, وأصيب ثلاثة بإصابات خطيرة في اليابان, عقب أن دهستهم شاحنة في منطقة ريفية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء, الإثنين، أنه تم إلقاء القبض على سائق الشاحنة (60 عاما) في موقع الحادث بمنطقة ياشيماتا.



وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن الشاحنة اصطدمت أولا بعامود كهرباء، وبعد ذلك دهست مجموعة من الأطفال في أثناء عودتهم إلى منازلهم من المدرسة.

وقع الحادث على طريق ضيق يمر بين الحقول، ولا يوجد به رصيف للمشاة.