القهوة الخضراء بديل الكافيين أفضل مشروب لإنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - القهوة الخضراء من المشروبات الشائعة لفقدان الوزن وحرق الدهون الزائدة، وهي بذور من ثمار البن الذي لم يتم تحميصه بعد، حيث تقلل عملية التحميص من كميات مادة كيميائية تسمى حمض الكلوروجينيك، لذلك تحتوي حبوب البن الخضراء على مستوى أعلى من حمض الكلوروجينيك مقارنة بحبوب البن المحمصة العادية، ويُعتقد أن حمض الكلوروجينيك الموجود فى القهوة الخضراء له فوائد صحية، نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقعى "webmd" وتايمز أوف انديا.



القهوة الخضراء

فوائد القهوة الخضراء

حبوب البن الخضراء يمكن استخدامها لأشياء عديدة، فبالنسبة لارتفاع ضغط الدم، فهى تؤثر على الأوعية الدموية وبالتالي ينخفض ​​ضغط الدم.

لفقدان الوزن، يُعتقد أن حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة الخضراء يؤثر على كيفية تعامل الجسم مع نسبة السكر في الدم والتمثيل الغذائي ويعمل حمض الكلوروجينيك كمضاد للأكسدة، مما يساعد على إنقاص الوزن.

وهناك عدة أبحاث تدعم استخدام القهوة الخضراء فى فوائد عديدة، لكن هناك حاجة لمزيد من الأدلة والأبحاث، وتشمل الأبحاث الموجودة حالياً:

علاج ضغط الدم المرتفع، تشير الأبحاث المبكرة إلى أن تناول مستخلص القهوة الخضراء لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا يقلل بشكل بسيط من ضغط الدم لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم الخفيف.

مجموعة من الأعراض التي تزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية (متلازمة التمثيل الغذائي)، تشير الأبحاث المبكرة إلى أن تناول مستخلص القهوة الخضراء يقلل من ضغط الدم وسكر الدم بكمية صغيرة لدى البالغين المصابين بهذه الحالة لكن لم تتحسن نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الأخرى.

علاج البدانة يبدو أن تناول مستخلص القهوة الخضراء لمدة 8-12 أسبوعًا يقلل الوزن بكمية صغيرة جدًا لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو البالغين المصابين بالسمنة.

-خفض الدهون.

- تخفيف أعراض مرض الزهايمر.

- تنظيم السكري.



فوائد القهوة الخضراء

القهوة الخضراء وانقاص الوزن

وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الهندية للبحوث المبتكرة والتطوير، فإن حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة الخضراء هو محتوى يساعد على إنقاص الوزن، حيث يساعد عن طريق إذابة الدهون غير المرغوب فيها بالجسم فيما يلي ثلاث طرق أخرى يمكن أن يساعدك بها الشاي الأخضر في إنقاص الوزن:

يعزز التمثيل الغذائي أو حرق الدهون

كلما زادت عملية التمثيل الغذائي "الأيض"، زاد الوزن الذي نخسره، ويساعد حمض الكلوروجينيك في زيادة معدل الأيض الأساسي (BMR)، مما يقلل من إطلاق الجلوكوز من الكبد إلى مجرى الدم ثم بدلاً من الجلوكوز، يبدأ جسمك في حرق الدهون الزائدة، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

يقلل من الشهية

إذا كان الإفراط في تناول الطعام هو السبب وراء وزنك الزائد، فيجب أن تجرب القهوة الخضراء، حيث تعمل بمثابة مثبط طبيعي للشهية، فهو يساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة لديك وبالتالي يمنعك من الإفراط في تناول الطعام، الاستهلاك المنتظم للقهوة الخضراء يمنع أيضًا استهلاك الدهون والكربوهيدرات في الجسم.

يقلل من امتصاص السكر

يقلل شرب القهوة الخضراء من امتصاص السكر في الأمعاء الدقيقة وهذا بدوره يؤدي إلى كمية أقل من السكر يمكن تخزينه على شكل دهون.