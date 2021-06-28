شكرا لقرائتكم خبر عن "لامدا" سلالة جديدة من كورونا تظهر في بريطانيا.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال فيروس كورونا يواصل تحوره وشهدت الفترة الماضية ظهور العديد من المتغيرات أو السلالات الجديدة للفيروس أشهرها متغير دلتا ودلتا بلس وبيتا، ولكن لم يتوقف الأمر على ذلك وتم الإبلاغ عن سلالة كورونا جديدة، متغير Lambda "لامدا"، والتي تم اكتشافها في الأصل في بيرو وفي المملكة المتحدة، وفقًا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "تتغير الفيروسات باستمرار من خلال الطفرات، ومن المتوقع ظهور أنواع جديدة من الفيروسات أحيانًا تظهر متغيرات جديدة وتختفي وفي أحيان أخرى، تستمر المتغيرات الجديدة".

يشير هذا إلى أن فيروس كورونا لديه أيضًا القدرة على التغيير وإنتاج سلالات مختلفة تسمى الطفرات التي حدثت من السلالة القديمة أو الأصلية طفرات كورونا أو "المتغيرات" للفيروس الأصلي على عكس السلالة الأصلية، قد تختلف الطفرات في قدرتها على إصابة شخص ما وقد تمتلك تسلسلًا مختلفًا للجينوم قد يسمح لها بتفادي الأجسام المضادة وإصابة الأفراد الأصحاء والشباب.

في حين صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخرًا متغير دلتا على أنه متغير مثير للقلق، أعلنت الحكومة الهندية أن سلالتها، أو متغير دلتا بلسأو متغير AY.1 على أنها متغير مثير للقلق أيضًا.

ووفقًا للمسئولين، يحتوي متغير دلتا بلس الجديد على ثلاث سمات مميزة وهي زيادة قابلية الانتقال، وارتباط أقوى بمستقبلات خلايا الرئة، واحتمال انخفاض استجابة الأجسام المضادة أحادية النسيلة، ما يجعلها أكثر إثارة للقلق وخطورة.

سلالة جديدة في المملكة المتحدة

تم اكتشاف متغير لامدا لأول مرة في بيرو في أغسطس 2020 وتم الإبلاغ عنه في حوالي 29 دولة منذ ذلك الحين يدعي الخبراء أن هذا المتغير يحتوي على العديد من الطفرات في بروتين سبايك، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على معدل انتقالها.

بينما أبلغت المملكة المتحدة عن 35204 حالة جديدة لمتغير دلتا في الأسبوع الماضي ، أبلغت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) عن ست حالات تم اكتشافها من 23 فبراير إلى 7 يونيو. C.37) متغير كـ "متغير قيد التحقيق (VUI)".،قالت الهيئة الصحية إن جرعتين من اللقاح ما زالتا فعالتين ضد خطر هذه المتغيرات.

ما هي أعراض متغير لامدا

قالت هيئة الصحة العامة البريطانية إن المتغير الجديد قيد التحقيق ولم يكن هناك ما يشير إلى أن البديل يمكن أن يسبب عدوى أكثر خطورة أو يثبت أن اللقاحات أقل فعالية، ومع ذلك ، وضعت دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) قائمة بالأعراض التي يجب على الأشخاص الانتباه لها. بعض الأعراض كالتالي.

- حمى

- سعال جديد أو مستمر

- فقدان حاسة الشم والتذوق

وفقًا للخبراء، قد يعاني الأشخاص المصابون من واحد على الأقل من هذه الأعراض، لذلك ينصح بإجراء فحوصات فورية ومنتظمة لتجنب انتشار الفيروس.



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كيف تحمي نفسك من المتغير الجديد

وفقًا لخبراء المملكة المتحدة ، يجب على أي شخص يعاني من أعراض كورونا اختبار نفسه ويجب عليه عزل نفسه حتى وصول التقرير أو إذا كانت النتائج إيجابية، إلى جانب ذلك، يعد التباعد الاجتماعي والإخفاء المزدوج أمرًا مهمًا للغاية وسط ظهور متغيرات جديدة. استمر في ممارسة النظافة وتطعيم نفسك في أسرع وقت ممكن تأكد من تلقي جرعات اللقاح.