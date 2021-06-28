خبير فيروسات: تطعيم كورونا يحمي من الوفاة وإصابة الملقحين "غير مقلقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكر خبير فيروسات مصري اتخاذ البعض من إصابة ملقحين بفيروس كورونا، ذريعة لعدم الحصول على اللقاح للوقاية من مرض "كوفيد-19".

وقال خالد شحاتة، أستاذ الفيروسات بجامعة أسيوط "جنوب مصر"، لـ"الخليج 365"، الإثنين: "أطالب هؤلاء بالتركيز ليس فقط على معدلات الإصابة بين الملقحين، ولكن حالتهم عند الإصابة، التي تكشف بوضوح أن التلقيح قلل بشكل كبير من حالات الإصابة الشديدة والوفاة بسبب الفيروس".

وتابع: "من النادر وجود لقاح يعطي فاعلية بنسبة 100%، ولقاحات كورونا المعتمدة تتراوح فاعليتها بين 70 و90%، وبالتالي تكون هناك احتمالات قائمة للإصابة، وهذا أمر غير مقلق، ولكن عند الحديث عن توفير الوقاية من المرض الشديد الذي يتطلب دخول المستشفى أو حدوث الوفاة، فإن نسب الوقاية تكاد تقترب من مائة في المائة".





وأضاف أن المتحورات الجديدة، لاسيما متحور دلتا، تقلل من قدرة اللقاح على توفير الحماية من الإصابة، لكن لا تزال اللقاحات مهمة رغم وجود هذه المتحورات في توفير الحماية من المرض الشديد أو الوفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت مؤخرا الدول التي بدأت تعطي لمواطنيها الحربة في قرار ارتداء الكمامات، بعد تلقيح نسبة كبيرة من مواطنيها، من خطورة هذا الإجراء.

وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جينيف، الأحد، إنه بالنسبة لمن حصلوا على جرعتي اللقاح، فإن ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، أمر ضروري لحمايتهم من متحور "دلتا" الجديد.





ومتحور دلتا، الذي ظهر لأول مرة في الهند، يعد من "أكثر المتحورات سرعة بالانتقال حتى الآن"، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ينتشر الآن في 85 دولة على الأقل، لكنها تشدد على أنه وإن كان سريع الانتشار إلا أنه لا يوجد دلائل على أنه يتسبب في إصابة شديدة تؤدي للوفاة.