شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ظاهرة النعاس أثناء النهار علامة على أمراض الكبد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في وكالة نوفوستى، عن أن ظاهرة النعاس التي تفاجئ بعض الأشخاص في أوقات النهار وعند ذروة العمل، تكون بادرة عن أسباب صحية ومضاعفات مرضية قد تلحق بك بالمستقبل، من بينها أمراض الكبد.

وأشار التقرير إلى أن الأرق ليلا والرغبة في النعاس نهارا دليل على وجود مشكلات في الكبد، نظرا لاصابة بعض الأشخاص بمايعرف بمتلازمة الوهن النباتى التي تظهر عند مرضى التهاب الكبد الوبائى، ويرافقها العديد من الأعراض مثل الوهن والخمول والتعب والإرهاق والضعف في أداء الجسم.

وأوضح الخبراء أن متلازمة الوهن النباتى التي قد تحدث لمرضى الكبد ينتج عنها الخمول وظاهرة النعاس نهارا والأرق وصعوبات النوم ليلا، بجانب بعض العلامات الأخرى التي تدل على وجود مشاكل صحية بالكبد لابد من فحصها ومتابعتها مع الطبيب، مثل اصفرار الجلد وبياض العين والغثيان والتقيؤ وألم في الجهة اليمنى أسفل الضلع.

وأكد التقرير أن وظيفة الكبد تكمن في عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم، وتحدث اضطرابات وظائف الكبد نتيجة عدة عوامل مثل الفيروسات أو تعاطى الكحول أو الإصابة بالسمنة التي ينتج عنها مرض الكبد الدهنى، بجانب العوامل الوراثية الأخرى.

وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الحالات التي تلف الكبد الأمر الذى يؤدي إلى فشل الكبد ، وهي حالة تهدد الحياة.

ومن بين العلامات أيضا التي تدل على حدوث اضطرابات بالكبد تورم في الساقين والكاحلين ولون البول غامق ولون البراز شاحب، وفقدان الشهية والاصابة بالكدمات بسهولة.

وأوصى الخبراء بضرورة اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الكبد وحمايته، وتناول أوميجا3و الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وممارسة النشاط البدني لتجنب ظاهرة النعاس خلال النهار والحفاظ على صحة الكبد.