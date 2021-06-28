شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض جديدة لفيروس كورونا بعد تلقي التطعيم.. منها ألم فى الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تزود التطعيمات جسمك بالأجسام المضادة لدرء المضاعفات الشديدة لفيروس كورونا الجديد الذي قد تعاني منه بمجرد إصابتك، ومع ذلك فإن التعرض للقاح لا يعني أنه لا يمكنك الإصابة بالفيروس بعد الآن.

وحذر الخبراء، من أنه لا يزال بإمكان الشخص أن يصاب بـ فيروس كورونا حتى بعد الحصول على اللقاح، ومع ذلك ، في هذه الحالة ، ستكون شدة الإصابة لدى الفرد أقل بكثير ويمكن التحكم فيها بشكل أكبر، وذلك وفقا لتقرير موقع " thehealthsite".

خلال الموجة الثانية من الفيروس التاجي " كورونا"، أظهر الأفراد المصابون بعض الأعراض الخطيرة لعدوى الفيروس مثل - الحمى ، والبرد ، والسعال ، وضيق التنفس ، وآلام الجسم ، وما إلى ذلك.

أحد أكثر الأعراض شيوعًا التي تم العثور عليها بين المرضى في الفيروس التاجي الثاني موجة فقدان مستوى الأكسجين في الجسم، اشتكى العديد من المرضى من مشاكل التنفس المزمنة وانخفاض مستويات تشبع الأكسجين في الجسم، مع هذا ، كما يقول الخبراء" قد لا تضمن اللقاحات أنك لست محميًا من الإصابة مرة أخرى بالفيروس، على الرغم من أن الأعراض قد تختلف من عدوى فيروس كورونا الشائعة.



أعراض كورونا مع التطعيم

هل يمكن أن تصاب بـ فيروس كورونا حتى بعد أخذ التطعيم؟

على الرغم من أن مثل هذه الحالات نادرة للغاية ، يمكن للفرد الذي تم تطعيمه بالكامل أن يصاب بعدوى الفيروس، ولكن الخبر السار الوحيد هو أن الشدة ستكون أقل لدى هؤلاء الأفراد وقد لا يعانون من الأعراض الخطيرة لهجوم الفيروس، كيف تعرف إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا مرة أخرى؟ فيما يلي الأعراض التي يجب أن تبحث عنها لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالعدوى مرة أخرى.

أعراض مرض كورونا بعد التطعيم

يمكن أن تأتي إعادة العدوى بعد التطعيم بمجموعة من الأعراض الجديدة لـ كورونا، وفيما يلي أربعة أعراض لـ COVID-19 يجب على الناس الانتباه إليها:

1. العطس المستمر

على الرغم من أن العطس لم يُعتبر أبدًا أيًا من أعراض عدوى كورونا، فقد كشف الباحثون أن العطس من أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا لإعادة العدوى بعد التطعيم بـ كورونا.

2. صعوبة في التنفس

في الموجة الثانية من فيروس كورونا، كان أحد أبرز أعراض نوبة العدوى ضيق التنفس، يهاجم الفيروس بشكل عام الرئتين مما يؤثر في النهاية على مستوى الأكسجين في الجسم، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، وقد يجد الشخص المصاب بالفيروس مرة أخرى صعوبة في التنفس وإيصال الهواء بالكامل إلى رئتيه.

3. تورم الغدد

أحد الآثار الجانبية للقاحات كورونا هو تورم الغدد وخاصة في الإبط أو بالقرب من منطقة الرقبة. ومع ذلك ، يجب أن تختفي هذه الأعراض الخاصة في يوم أو يومين بعد التلقيح، وفي حالات نادرة ، عندما يعاني الفرد من تورم مستمر في الغدة - هناك فرص لإعادة الإصابة بـ كورونا.

4. ألم في الأذن

هل تعاني من رنين في الأذنين ، وسمع مكتوم بعد التطعيم ضد كورونا؟ حسنًا ، قد يكون هذا علامة على عودة الإصابة بـ الفيروس، ووفقًا للخبراء ، أثبت العديد من المرضى إصابتهم بفيروس كورونا حتى بعد التطعيم الكامل.

لذلك، إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض حتى بعد التطعيم ، يجب أن تخضع لفحص فيروس كورونا وزيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، لذا لا تتجاهل الأعراض السابقة والأكثر شيوعًا لـ كورونا والتي قد تشمل - الحمى ، والصداع ، والعيون الوردية ، وانخفاض مستوى الأكسجين ، والألم في الجسم ، وفقدان الرائحة والتذوق ، وما إلى ذلك.