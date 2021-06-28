الكشف عن سبب غير متوقع للنعاس في النهار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

قد يظن البعض ان النعاس في النهار امر طبيعي لكن الدكتور دميتري موناخوف، أخصائي أمراض الكبد، اكد أن ظاهرة النعاس أثناء فترة النهار والأرق ليلا قد تكون إشارة لوجود مشكلات في الكبد.

وقال الأخصائي في حديث تلفزيوني “ما الذي يقلق المريض؟ هذه متلازمة الوهن النباتي المعروفة: ضعف، خمول وهن. هذه العلامات تظهر على شكل نعاس في النهار وأرق ليلا ، وهي تشير إلى مشكلات في الكبد”.

اضاف، تشير علامات أخرى مثل اصفرار الجلد وبياض العين والغثيان والتقيؤ وألم في الجهة اليمنى أسفل الضلع، إلى وجود مشكلات في الكبد.

نصح الأخصائي، باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الكبد وحمايته، وتناول أوميغا-3 و الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وممارسة النشاط البدني، وذلك بحسب “نوفوستي”.