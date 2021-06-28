مشروبات للتنحيف وحرق الدهون سريعة المفعول

بيروت - نادين محمد - لمظهر مثالي في الصيف فأنت بالطبع تحتاجين لمشروبات تخسيس سريعة تحول جسمك لماكينة حرق دهون خاصة أن زيادة الوزن غير الضرورية مشكلة شائعة بشكل متزايد في الوقت الحاضر ويساعد التخلص من الكيلوجرامات الزائدة ليس في تحسين مظهرك فحسب بل تحسين صحتك وتقليل خطر الإصابة بأمراض السكري وأنواع معينة من السرطان بجانب تحسين مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم.

إليك مجموعه مشروبات التخسيس التالية فهي تساعد على تعزيز التمثيل الغذائي لديك ويمكن أن يساعد تناول هذه المشروبات أيضاً في التخلص من الجوع التي تجعلك تسرفين في تناول الوجبات السريعة غير الصحية.



تأكدي من ممارسة الرياضة كل يوم لزيادة تأثير هذه المشروبات.

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فيما يلي قائمة بالمشروبات التي تجعلك تفقدين الوزن، بالإضافة إلى وصفات لتحضيرها.

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عندما يتعلق الأمر بمشروبات إنقاص الوزن، فإن خل التفاح هو من بين أكثر المشروبات شعبية.



أظهرت إحدى الدراسات المنشورة في Bioscience وBiotechnology وBiochemistry لماذا مشروبات إنقاص الوزن بخل التفاح مفيدة. طلبت الأبحاث من 144 بالغاً يعانون من السمنة المفرطة تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من هذا المشروب لمدة 12 أسبوعاً كل يوم فإن أولئك الذين تناولوا ملعقتين كبيرتين منخل التفاحخسروا 1.81 كجم.



من السهل جداً تضمين خل التفاح كأحد مشروبات إنقاص الوزن في نظامك الغذائي.



قبل تناول وجبة الإفطار، تأكد من تناول ملعقة كبيرة من هذا المشروب. يجب مزجه بكوب واحد على الأقل من الماء قبل شربه.



نظراً لارتفاع درجة حموضة هذا المشروب، يمكن أن يتسبب في تلف مينا الأسنان وتهيج الحلق. تأكد أيضاً من عدم تناول أكثر من ملعقتين كبيرتين.



أفضل وقت لتناول مشروبات انقاص الوزن بخل التفاح هو قبل تناول الوجبة. سوف يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام، وهو أمر مفيد لصحتك.خل التفاح وخسارة الوزن إليك وصفة معتمدة على خل التفاح

مزيج خل التفاح والتوت والليمون

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المكونات:

2 ملعقة كبيرة توت مجمد

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

الثلج والماء

1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)

التحضير:

أضف التوت إلى كوب من اختيارك.

باستخدام ملعقة، اهرسي التوت. إذا كنت ترغب في جعل مشروب إنقاص الوزن حلواً، أضف العسل إلى الخليط.

يُسكب عصير الليمون وخل التفاح في الكوب.

أضف الثلج قبل ملئه بالماء حتى الحافة.

تخلط جميع المكونات بملعقة لمدة دقيقة على الأقل قبل تناولها.

مزيج القرفة والعسل الخام

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المكونات:

2 ملعقة كبيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة عسل

1 كوب أو 250 مل من الماء الدافئ

التحضير:

سخني الماء وأضيفي إليه القرفة.

قبل إضافة العسل إلى الماء، تأكد من تبريده لمدة نصف ساعة على الأقل.

تعمل الحرارة على تعطيل الإنزيمات القوية الموجودة في العسل.

امزج المكونات واستهلك هذا المشروب.

نصائح

يمكنك أيضاً تخزينه في الثلاجة وتناوله في اليوم التالي، قبل 30 دقيقة من تناول وجبة الإفطار.

قهوة الشوكولاتة الداكنة



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المكونات:

1 كوب / 250 مل ماء

½ ملعقة صغيرة بذور الكتان (مطحونة)

ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة (مبشورة)

1 ملعقة صغيرة قهوة سوداء

التحضير:

أضف القهوة السوداء والماء الساخن في فنجان.

اخلطيها جيداً قبل إضافة بذور الكتان.

قلّب المكونات قبل دهنها بالشوكولاتة الداكنة

جريب فروت مع خيار

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المكونات:

1 خيار

1 ليمون شرائح

1 جريب فروت متوسط الحجم

1 كوب / 250 ملماء

التحضير:

قطع جميع المكونات.

أضفهم إلى الخلاط مع الماء.

امزج كل شيء حتى يصبح ناعماً.

نصائح

يمكنك تناول مشروبات إنقاص الوزن هذه عن طريق الاحتفاظ بها في الثلاجة لفترة من الوقت. من خلال تقديمها باردة، فإنه يبدأ عملية التمثيل الغذائي لجسمك، مما يسمح لك بفقدان الوزن بشكل أسرع.

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المكونات:

1 كوب / 250 مل ماء بارد

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون المحمص

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 سم من جذر الزنجبيل

التحضير:

نقطع الزنجبيل إلى قطع صغيرة.

أضفه إلى الخلاط مع الماء البارد.

امزج هذه المكونات حتى تصبح ناعمة.

صب ماء الزنجبيل في كوب.

أضف مسحوق الكمون المحمص وعصير الليمون.

اخلطي المكونات جيداً قبل تناولها.

شاي أخضر بالنعناع والليمون

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المكونات:

1 كوب / 250 مل من الماء الساخن

6-7 أوراق نعناع

2 ملعقة كبيرة أوراق شاي أخضر

1 حبة ليمونة كاملة

التحضير:

أضف الماء وأوراق النعناع إلى إناء من اختيارك وسخني الماء حتى يبدأ في الغليان.

احتفظ بها في هذه الحالة لمدة خمس دقائق على الأقل وأطفئ الغاز وأضف أوراق الشاي الأخضر.

دعهم ينقعون لمدة لا تقل عن خمس دقائق وانزع الأوراق بمساعدة مصفاة واسكبها في كوب.

اشربه وهو ساخن لملاحظة فوائده.