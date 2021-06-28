شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لعبة إلكترونية .. طفل يُجبر والده على بيع سيارته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع طفل بريطاني والده في مأزق بعد أن اضطره لبيع سيارته الخاصة لتسديد فاتورة ابنه الباهظة بعد ممارسته لعبة إلكترونية مدفوعة الأجر على هاتفه الذكي.

وباع والطفل سيارته بعدما وصلته فاتورة لعبة الفيديو التي بلغت 1300 جنيه إسترليني «1800 دولار»، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عن صحيفة «ذا صن البريطانية»، اليوم الاثنين.

وبدأت القصة بعدما استخدم الطفل البالغ من العمر 7 أعوم تطبيق ألعاب على الهاتف الذكي، لم يكن يعلم أنه مكلف.

ولم يدرك والده الأمر إلا بعدما وصله عبر البريد الإلكتروني 29 فاتورة متتالية تتراوح قيمتها من 2 إلى 100 جنيه إسترليني، نتيجة ممارسة لعبة «تدريب الوحش».

ولأن المبلغ كان كبيرا على الأب الذي يعيش في شمال ويلز، وليس لديه سيولة مالية، اضطرب إلى بيع سيارته من طراز تويوتا لتسديد الفواتير.

وذكر والده المصدوم: «في البداية، كنت أفكر في أنني تعرضت للخداع. لم أعتقد مطلقا أنه سيكون من الممكن إنفاق هذا القدر الكبير من المال على لعبة للأطفال».

وكان الطفل يمارس اللعبة التي تقدم عرضا مجانيا لمدة ساعة، غير أنها تبدأ فيما بعد في احتساب الوقت بالمال.