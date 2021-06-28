بيروت - نادين محمد - تعتبر تجربتي مع عشبة العشرق للتخسيس غير شائعة. والسبب ان عدداً كبيراً من الراغبين في خسارة الوزن لا يعرفون الكثير من المعلومات عن هذه العشبة. ولهذا حرصت على التعرف عليها وعلى فوائدها. وتبين انها كثيرة وانها تشمل الصحة عموماً وموضوع النحافة خصوصاً. وبعد ان تمكنت من تحقيق هدف خسارة الوزن من خلال اللجوء اليها، قررت ان اكشف اسرار وتفاصيل تجربتي مع عشبة العشرق للتنحيف.

عشبة العشرق



قبل ان ابدأ تجربتي مع عشبة العشرق للتنحيف، قررت ان اقرأ بعض المعلومات عنها وتبين انها مهمة وكثيرة.

- تشبه بشكلها الشاي الذي يتم تحضيره في المنزل يومياً.

- تحتوي على عدد كبير من المتممات الغذائية وخصوصاً تلك التي تساعد على تعزيز عملية الايض وخسارة الوزن.

- الافضل عدم الافراط في تناول شاي هذه العشبة لأن هذا يمكن يعود بالضرر على الصحة. فقد يغير وظائف انسجة الامعاء الطبيعية. وهو ما تذكرته دائماً اثناء استخدامي لها من اجل انقاص وزني.

- - لا دليل علمياً حتى الآن يشير الى انه يمكن هذه العشبة ان تساعد على تخليص الجسم من السموم.

طريقة استخدامها



بعد ان عرفت فوائد عشبة العشرق وخصوصاً في ما يتعلق بخسارة الوزن والاضرار التي يمكن ان تنتج عن ذلك، قررت خوض التجربة بحذر. واشير في هذا السياق الى انها تتوفر على شكل شاي مجفف او مسحوق او اقراص. وقد تعلمت اولاً طريقة تحضير خلاصتها.

المقادير

غرام او غرامان من شاي العشرق المجفف

كمية مناسبة من ماء الشرب

الطريقة

1 يوضع الماء على النار الى ان يبلغ درجة الغليان.

2 ينزع الماء عن النار وتضاف اليه اوراق العشرق المجففة وتترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

3 علمت انه يمكن بعد هذا تناول الشاي مع الحرص على عدم فعل هذا اكثر من مرتين يومياً ولمدة لا تزيد عن 7 ايام. وهذا ما منع معاناتي من الاعراض الجانبية المحتملة.

فوائد اخرى



بعد ان خضت تجربتي مع عشبة العشرق للتنحيف شعرت بالفضول وقرأت المزيد عنها وعلمت ان لها العديد من الفوائد الصحية الاخرى وهو ما لمسته من خلال تناولي الشاي الذي يحتوي على خلاصتها.

- الحد من الامساك. فهي تحتوي على مكونات ملينة تحفز حركة الامعاء. ومن الممكن ان يحدث هذا بعد مرور 8 ساعات الى 12 ساعة بعد تناول الشاي. لكن ما اريد التشديد عليه هو انني استشرت الطبيبة الاختصاصية قبل ان استخدم هذه العشبة للتنحيف من اجل عدم التعرض لأي ضرر صحي. وقد نصحتني بعدم اعتماد هذه الطريقة لمدة طويلة وباتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب كمية كافية من الماء.

- الحد من تأثير اعراض القولون العصبي وخصوصاً التقلصات، علماً انه يجب في هذه الحالة ايضاً استشارة الطبيب قبل الاستعمال.

- كذلك عرفت من خلال قراءاتي انه من الافضل عدم استخدام هذه العشبة في بعض الحالات ومنها الجفاف والاسهال والمعاناة من اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل آلام البطن وانسداد الامعاء وتقرح القولون والتهاب الزائدة او المعدة والبواسير. كما من المهم تجنب هذا في حال مواجهة مشاكل في القلب. وهكذا اكتملت تجربتي مع عشبة العشرق للتنحيف بنجاح حيث خسرت القليل من الوزن الزائد. الا انني لن اكرر هذا في القريب العاجل.



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