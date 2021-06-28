كيف أطاحت "قبلة" بوزير بريطاني؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

يراقب إن كان أحد يتبعه يطمئن على خلو المكان من المتطفلين، يفتح ذراعيه، يحضن ويقبل، ولم يكن بحسبانه أن عين الكاميرا أشد خطرا من عيون البشر.

"قبلة مسربة" لكبيرة مساعديه تحرج وزير الصحة البريطاني

الوزير العاشق يضطر لتقديم استقالته بعد أن تمكنت صحيفة "صن" من الحصول على تسجيل الكاميرا، وتفجير قنبلة بنشر صورة الوزير -على غلافها- وهو يعبط مساعدته، ثم 60 ثانية من الفيديو ليراه كل من هب ودب.

"كورونا" يجبر وزير الصحة البريطاني على الاستقالة

الوزير وبدلا من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، التي كان من أشد المدافعين عنها، اقترب أكثر من اللازم، مع ذلك اعتبر أنها مسألة شخصية، مع تقديم الاعتذار عن خرقه لقواعد التباعد، لكن حزب العمال المعارض يرى الموضوع من زاوية أخرى، فهو يتهم الحكومة "بالمحسوبية" وتبذير المال العام.