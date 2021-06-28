شكرا لقرائتكم دبلوماسي حاول قتل هتلر وكان قادرا على وقف الحرب العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يوم 23 آب/أغسطس 1939، وقعت ألمانيا والإتحاد السوفيتي اتفاقية عدم اعتداء أثارت ذهول العالم بأسره بسبب تناقضها مع المبادئ التي روّج لها هذان العدوان الأيديولوجيان طيلة السنوات الفارطة. وقد وقعت هذه الإتفاقية بشكل رسمي بموسكو من قبل الوفد الألماني الذي تزعمه وزير الخارجة يواكيم فون ريبنتروب (Joachim von Ribbentrop) والوفد السوفيتي بقيادة وزير خارجية ستالين فياتشيسلاف مولوتوف (Vyacheslav Molotov).

صورة لوزير الخارجية السوفيتي مولوتوف

ويعود الفضل في التوصل لهذا الاتفاق لجهود السفير الألماني بموسكو فريدريش فيرنر غراف فون دير شولنبرغ (Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg) حيث لعب هذا الدبلوماسي دورا هاما في تخفيف حدة التوتر بين السوفيت والنازيين أملا في الوصول لحل ينهي حالة الخلاف بين الطرفين ويحافظ على السلم بين الدولتين.

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ممثل ألمانيا بموسكو

أثناء فترة شبابه، التحق فريدريش فيرنر غراف فون دير شولنبرغ، المولود يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1875 بمنطقة كيمبرغ (Kemberg)، بكليات الحقوق بكل من لوزان وميونخ وبرلين أين تفوق في دراسته وتمكن بفضل ذلك من الإنضمام للسلك الدبلوماسي الألماني عام 1901 وهو في السابعة والعشرين من العمر.

صورة لوزير الخارجية الألماني فون ريبنتروب

طيلة السنوات التالية، مثل هذا الدبلوماسي بلاده بالعديد من الدول. فعمل في برشلونة وبراغ ووارسو وتبليسي قبل أن يعود لوطنه مع اندلاع الحرب العالمية ليلتحق بالجيش الألماني ويحصل بفضل شجاعته على وسام الصليب الحديدي.

مع نهاية الحرب العالمية الأولى، عاد فون دير شولنبرغ للسلك الديبلوماسي مجددا فأرسل لتمثيل ألمانيا، كقنصل، ببيروت وإيران ورومانيا قبل أن يعين، مع قدوم النازيين، ممثلا لبلاده بالإتحاد السوفيتي أثناء الفترة التي سبقت عملية بربروسا (Barbarossa) سنة 1941.

صورة لهتلر اثناء تفقده لمكان الإنفجار الذي كاد أن يودي بحياته يوم 20 يوليو

خيانة عظمى وإعدام

أثناء فترة عمله بالإتحاد السوفيتي، لعب فون دير شولنبرغ دورا هاما في تخفيف حدة التوتر بين هتلر وستالين كما حظي بدور مركزي في التوصل لإتفاقية عدم الإعتداء الموقعة بين برلين وموسكو يوم 23 آب/أغسطس 1939 والتي أفضت لتقاسم الألمان والسوفيت لبولندا.

قبيل بداية الإجتياح الألماني للأراضي السوفيتية يوم 22 حزيران/يونيو 1941، شكك فون دير شولنبرغ في نوايا أدولف هتلر والقيادة العسكرية الألمانية وحاول مرار الإستفسار عن الأمر لدى الخارجية الألمانية دون أن يحصل على معلومات واضحة. فضلا عن ذلك، اتجه الأخير للحديث أمام المسؤولين السوفيت عن أشياء مريبة يحضرها الألمان على الجهة الشرقية ملمحا لإمكانية وجود خطة غزو مفاجئ.

صورة للدبلوماسي الألماني فون دير شولنبرغ

مع بداية عملية بربروسا، كلّف فون دير شولنبرغ بتقديم رسالة للخارجية السوفيتية حول أسباب الغزو الألماني. وخلال الساعات التالية، اعتقل الأخير وأسر بمركز إيواء لمدة أسابيع قبل أن يطلق سراحه قرب الحدود مع تركيا ليعود بذلك لوطنه.

سنة 1944، كان فون دير شولنبرغ عضوا في محاولة انقلاب 20 تموز/يوليو. ومع نجاة أدولف هتلر من محاولة الإغتيال، اعتقل الأخير ليمثل أمام المحكمة بتهمة الخيانة العظمى. وبناء على المعلومات التي حصل عليها المحققون الألمان حينها، استعد فون دير شولنبرغ في حال نجاح الإنقلاب لإستغلال علاقته الجيدة بالسوفيت لوقف الحرب.

فضلا عن ذلك، ورد اسم هذا الدبلوماسي كمرشح محتمل لمنصب وزير الخارجية بالحكومة الإنقلابية.

وعقب فشل الإنقلاب، أصدرت المحكمة الألمانية حكما بالإعدام شنقا بحق فون دير شولنبرغ تم تنفيذه يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1944.