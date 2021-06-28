شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لإنقاص الوزن بشكل فعال.. تجنب الأنظمة الغذائية السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثير إلى الحصول على جسم صحى وشكل متناسق من خلال اتباع نظام غذائى للتخسيس للحصول على الجسم المثالى، وهناك الكثير من الأنظمة الغذائية المختلفة، ووفقا لعيادة كليفلاند كلينك الأمريكية على موقعها الرسمى، هناك بعض النصائح التى تساعد عند اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن والحفاظ على الصحة.

1. لا تركز على الأطعمة الكاملة

يشير أخصائيو التغذية الصحية إلى أنه من الأفضل دائمًا اتباع نهج يركز على الأطعمة الكاملة، وهذا يعني الاستغناء عن الوجبات السريعة والسكر والأطعمة المصنعة بشكل مفرط من نظامك الغذائي.

بدلًا من ذلك ، التزم بتناول وجبات عالية الجودة مع أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، مثلا فكر في الأطعمة الأقرب إلى حالتها الطبيعية قدر الإمكان، "اختر البروتين عالي الجودة ، والدهون الصحية ، والكثير من الخضروات الملونة ، وبعض الفاكهة والمكسرات والبذور."

تنظيم الوجبات حول هذه الأطعمة سيساعد خلاياك على العمل بشكل صحيح ، ويوازن نسبة السكر في الدم ويحافظ على طاقتك، ويعتقد خبراء التغذية أن هذا سيدعم أيضًا إزالة السموم ، ويساعد في مكافحة الالتهاب ويساعد في بناء أمعاء صحية.

2. لا تقع فريسة للأنظمة الغذائية السريعة

أكد خبراء التغذية ضرورة الابتعاد عن الحميات الغذائية غير الموثوقة التي تعد بنتائج سريعة مع القليل من العمل، فأى خسارة في الوزن ستحققها ستكون قصيرة الأجل.

بمجرد انتهاء النظام الغذائي أو فى حال لم يعد بإمكانك الاستمرار في ذلك لأنه صعب للغاية، ستستعيد الوزن الذي فقدته بسرعة - إلى جانب بضعة جرامات إضافية.

3. اتباع حمية البحر المتوسط وداش

النظام الغذائي المتوسط يحسن صحة القلب وصحة الدماغ وطول العمر، حيث يحتوي على الكثير من الخضار والفواكه ، والدهون الصحية (مثل زيت الزيتون) ، والأسماك الدهنية ، والحبوب الكاملة والبقوليات ، وكمية صغيرة من اللحوم والدواجن الخالية من الدهون.

وتدعم الأبحاث باستمرار فوائد نمط تناول الطعام على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​، ويشمل ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30 ٪

ويجمع نظام DASH الغذائي بين الكثير من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان ومنتجات الحيوانات قليلة الدسم، حيث يقلل بشكل كبير من ضغط الدم والكوليسترول - وهو أمر بالغ الأهمية لأن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة.

ووفقا لخبراء التغذية فمن السهل اتباع هذين النظامين اللذين يحتويان على طعام كامل ومليء بالنباتات.

4. اتباع نظام الصيام المتقطع

يمكنك إضافة الأكل المقيَّد بالوقت إلى أي نظام غذائي صحي أو خطة نمط حياة ، وستكسب فوائد إضافية، وتظهر الأبحاث أن الأكل المقيّد بالوقت يمكن أن يساعد في تحسين التمثيل الغذائي ، وتعزيز فقدان الوزن ، وتقليل الرغبة الشديدة وتقليل الشهية.

لكن ما هو الأكل المقيد بالوقت؟ إنه نوع من الصيام المتقطع، فبدلًا من تناول الطعام على مدار اليوم ، ركز على تناول الطعام في فترة زمنية أصغر، حيث يساعدك الصيام بعد العشاء على تجنب تناول الوجبات الخفيفة في المساء.

من الأفضل الالتزام بجدول الأكل نفسه كل يوم، ومن المهم الحفاظ على رطوبة جيدة مع المشروبات الخالية من السعرات الحرارية مثل الماء والشاي كلما كنت صائمًا.