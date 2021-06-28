علامات حيوية تُقيم حالة الرضيع الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:41 صباحاً - يحتاج الأطفال الرضع لكثير من العناية من الأم والأب معاً للحفاظ على صحتهم وأمانهم النفسي؛ ولأنهم لا يستطيعون التعبير عن النفس ، التحدث عما في داخلهم أو الشكوى من الآلام التي يشعرون بها، يصعب معرفة ما يعانونه، لكن بالمراقبة ومعرفة علامات التجاوب الحيوية والإحساس بها، يمكن التعرف على حالتهم الصحية أو ما إذا كان من الضروري اصطحابهم للطبيب. الموضوع يجيب عن سؤال كل أمّ حيرى، قلقة على حالة رضيعها. معنا استشاري طب الأطفال الدكتور إبراهيم شكري

علامات حيوية للرضيع تعلن تجاوبه

تغيير حفاضة الرضيع وتغييرها من 4-6 مرات ..صحة

طلب الطفل الرضيع للرضاعة بشكل منتظم، وظهور رد الفعل والمص القوي بتقريب أي شيء من فمه، فهذا يعني انفتاح شهيته وصحة الجهاز الهضمي

هدوء الرضيع وسكونه بمجرد سماع صوت الأم أو الإحساس بوجودها أو لمستها له، والتفاعل مع صوتها والتعرف عليه والانتباه له، دلائل تعني تطوره الوجداني الصحيح

امتلاء حفاضة الطفل الرضيع وتغييرها من أربع إلى ست مرات يومياً على الأقل، ومن ثم انتظام عمليتي الإخراج والتبول وامتلاء الحفاضة بالبول والإخراج الجيد، تدل على صحته الجيدة وأنه يأكل جيداً وليس عنده جفاف

اكتساب الطفل الرضيع للوزن والطول

ابتسامات الرضيع لأمه عند رؤيتها..صحة

الوزن والطول المتناسب مع نموه؛ إذ يزداد الأطفال الرضع في أول ستة أشهر في الوزن والطول بشكل سريع جداً، فيصلون في عمر خمسة أشهر لضعف وزنهم عند الولادة

ولثلاثة أضعاف وزنهم عند إتمامهم عامهم الأول، ويتابع الطبيب الزيادة في الوزن والطول في كل زيارة. علامة طيبة على أن الرضيع يسير بخطوات واثقة في النمو

ابتسامة الطفل الرضيع لأمه عند رؤيتها والتواصل البصري معها بعد عمر الشهرين، وإصداره للأصوات بعد خمسة أشهر إيذاناً بإصدار أول كلمة له، ما يعني أن نمو الطفل الرضيع العقلي وإحساسه بمن حوله يسير بشكل طبيعي

ملاحظة الطفل الرضيع لما حوله

تركيز الرضيع والحملقة في الأشياء..دليل صحة

إذ يزداد مدى رؤية الطفل بنموه، ما يتيح له النظر والتركيز على الأشياء وتدقيق النظر أو الحملقة في الأشياء المتحركة أو التي تدور، كمروحة السقف، أو في الألوان الزاهية أو الأشكال الهندسية

استجابة الطفل الرضيع للأصوات الجديدة، فتنمو حاسة السمع لدى الجنين قبل الولادة، وتتطور استجابته وتفاعله وفهمه للأصوات المختلفة حوله بنموه، فيتفاعل مع صوت الموسيقى أو التلفاز أو الخلاط أو لِعبه، ما يعني تطوره الصحي

علامة جديدة، حصول الطفل الرضيع على نوم جيد وانتظام عملية النوم كلما كبر، ما يدعم تطور الطفل وجهازه العصبي المركزي، ويعد علامة على صحة الطفل وشعوره بالارتياح

تطور مهارات الرضيع

تحكم الرضيع في عضلاته ..علامة صحة

في عمر الشهر يستطيع مثلاً رفع رأسه لمسافة صغيرة، وبعد ثلاثة أشهر يزداد الوقت الذي يرفع رأسه فيه ويتحكم في عضلاته، ويستطيع التقلب على الجانبين في عمر ستة أشهر إيذاناً بالحبو والوقوف

ومن بعدها المشي متسانداً في عمر السنة، وهذا التطور الطبيعي في الحركات والتحكم العضلي يدل على صحة الطفل وتطوره

ملاحظة الألوان، الأنماط والحركة: إذا كان طفلك ينظر إلى ألعاب متحركة، أو أشياء مشرقة وملونة، فهذا يعني أن نظره وبصره يزداد حدة، ومؤشر مهم أيضاً على تطور الدماغ لديه

الانتباه إلى الأصوات الجديدة

فضول الرضيع بشأن ما يسمعه..صحة وعافية

عندما يتزايد فضول طفلك الرضيع بشأن ما يسمعه، ويبدأ البحث عن مصدر الصوت، ستدركين حينها أن أذنيه بصحة جيدة، وهذا دليل أن حاسة السمع لديه تتطور.

طفلك سيبحث مع مرور الوقت عن أصوات جديدة لم يألفها من قبل، وهذه علامة صحية على أنه يستخدم دماغه من أجل تمييز الأصوات المختلفة

الخليج 365 الأم، ثقي بهذا المؤشرات والعلامات بدلاً من الاعتماد على مقدار ما يأكله في كل وجبة، وذلك لأن الأطفال يختلفون؛ لا يأكلون نفس الكمية كل يوم، أو حتى كل طعام