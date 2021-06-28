علمي طفلك كتابة خاطرة جميلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:41 صباحاً - لأن الكلمة هي لسان العرب الذين أجادوا في الشعر والنثر والخاطرة، وكذلك الحكم والأمثال منذ قديم الزمان، وتباروا في ذلك وأقاموا المسابقات لكي يظهروا مواهبهم وتفردهم بما يعجز عنه الآخرون، وحيث أن الأدب هو اللغة القريبة من الروح والغذاء الذي تتغذى به، ولذلك فيجب أن يكون طفلك مدركاً لأهمية القراءة لكي يصبح كاتباُ في المستقبل، وهناك عدة أعراض أو بوادر يمكن ملاحظتها على الطفل منذ صغره تساعدك على اكتشافها المرشدة التربوية جيهان الخالدي حيث تشير للآتي.

تعريف الخاطرة الأدبية

نثر أدبي

هي نثر أدبي صيغت فيه الكلمات ببلاغة ويمتاز بكثرة المحسنات البديعية من صور واستعارات وتشبيهات، ولا تعتمد على الحدث السردي.

كيف تكشتف الأم موهبة الطفل في الكتابة الأدبية؟

القراءة هي مفتاح الكتابة

تلاحظ الأم أن طفلها يميل إلى القراءة، ويحب القراءة في المجالات الأدبية.

يكون الطفل سريع الحفظ للشعر على شكل قصائد أو أبيات شعرية متفرقة.

يتذوق الطفل الكلمات الجميلة التي يسمعها ويعلق عليها.

في المدرسة ترى الأم أن طفلها يحب درس اللغة العربية وخاصة قسم التعبير.

يبرع الطفل في انتقاء الكلمات الجميلة أثناء الحديث.

ينطق الطفل كلماته متنغماً.

يميل للتحدث باللغة العربية الفصحى.

يسأل الطفل أمه عن أطفال نوابغ حين كبروا مثل أحمد شوقي وعلي طنطاوي.

المتوقع أن يكون الطفل نابغاً في الكتابة الأدبية في حال نشأ في عائلة أدبية أو تحب القراءة.

يقلب الطفل في مكتبة الأسرة، وتجذبه الروايات أكثر من الكتب العلمية مثلاً.

أثبتت دراسة أمريكية أن الرضع كلما كانت ثرثرتهم أكثر غرابة أصبحوا أفضل في القراءة، ويتمتعون بميول أدبية معينة منها الكتابة، ولذلك فيجب ألا تنزعج الأم من الطفل الثرثار فهذه بوادر موهبة أدبية.

نصائح ليكتب طفلك خاطرة جميلة

يجب أن تثري مكتبة البيت بالكتب الأدبية