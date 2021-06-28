القدم المسطحة عند الأطفال الأسباب والأعراض والعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:41 صباحاً - جدول المحتوى

1.أسباب القدم المسطحة عند الأطفال

2.علامات وأعراض القدم المسطحة عند الأطفال

3.مخاطر ومضاعفات للقدم المسطحة

4.علاج القدم المسطحة عند الأطفال

القدم المسطحة هي حالة شائعة تتميز بعدم وجود انحناء في القدمين، مما يؤدي إلى ملامسة القدمين للأرض تماماً، يولد جميع الأطفال بأقدام مسطحة، ويبدؤون في تطوير انحناء في أقدامهم عند نحو ثلاث سنوات من العمر، عادة تختفي القدم المسطحة عند الأطفال في سن السادسة تقريباً، وسيكون لدى طفل أو اثنين فقط من كل عشرة أطفال أقدام مسطحة عندما يكبرون.

قال الدكتور أشرف إسماعيل استشاري العظام وجراحات العمود الفقري، إن الأقدام المسطحة من نوعين، صلبة ومرنة، القدم المسطحة المرنة أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، ومع ذلك، قد يكون للقدم المسطحة الصلبة عادة مشكلة أساسية في العظام أو المفاصل والتي قد تتطلب العلاج.

1.أسباب القدم المسطحة عند الأطفال

القدم المسطحة

ليس كل طفل لديه نفس سبب القدم المسطحة. فيما يلي بعض الأشياء الشائعة.

ضعف العضلات

في الأطفال الذين يعانون من توتر عضلي منخفض، تكون الأربطة لديهم أكثر قابلية للتمدد قليلاً، مما يسمح بحركة المفاصل على النطاق الطبيعي. ينتج عنه دوران عظم الكعب للداخل، مما يؤدي إلى انهيار القوس وظهور أقدام مسطحة.

قوة العضلات العالية

في الأطفال الذين يعانون من توتر عضلي مرتفع، يقوم وتر العرقوب بسحب القدم إلى الداخل، مما يتسبب في انهيار القوس والقدم المسطحة.

الوراثة

يرث بعض الأطفال سمة القدم المسطحة من والديهم.

سمة القدم المسطحة من والديهم. زيادة الوزن

تظهر الأبحاث أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن يميلون إلى أن تكون أقدامهم مسطحة.

يتطور لدى الأطفال أقدام طبيعية مع تقدمهم في السن، لكن يمكنهم الاستمرار في الحصول على أقدام مسطحة في مرحلة البلوغ بسبب بعض الحالات الجهازية. بعض هذه تشمل:

بدانة

السكري

التهاب المفصل الروماتويدي

إصابات القدم أو الكاحل

عملية الشيخوخة العامة

2.ما هي علامات وأعراض القدم المسطحة عند الأطفال؟

مقارنة بالأطفال

رغم أن معظم الأطفال الذين يعانون من القدم المسطحة لا تظهر عليهم عادة أي علامات، إلا أن بعض العلامات الشائعة التي لوحظت هي:

ألم في الكعب أو القدم أو الركبة أو أحياناً في الساق بأكملها.

إمالة كعب الطفل إلى الخارج.

إلى الخارج. مشية غير عادية أو محرجة.

صعوبة المشي بأنواع الأحذية المختلفة.

انخفاض الكفاءة أو عدم القدرة على الجري بسرعة مقارنة بالأطفال ذوي الأقدام الطبيعية.

انخفاض الطاقة أثناء المشاركة في الأنشطة عالية الكثافة.

الميل إلى الانسحاب أو عدم الاهتمام بالمشاركة في الأنشطة البدنية.

3.هل هناك أي مخاطر ومضاعفات للقدم المسطحة؟

قدم الطفل

قد يكون للأقدام المسطحة تأثير على الوضع العام لطفلك ومشيته وصحة عضلاته. يمكن أن تنشأ عن تلك المشكلة عدة أعراض التي تشمل:

آلام المفاصل.

ضعف العضلات.

الإنهاك.

يمكن أن يسبب الميل إلى المشي على أصابع القدم مشاكل في الموقف والمشية.

يعرج أثناء المشي أو الجري.

يؤثر على نمو قدم الطفل.

4.علاج القدم المسطحة عند الأطفال

علاج القدم المسطحة

يمكن أن يكون علاج القدم المسطحة عند الأطفال من نوعين، بناءً على طبيعة الحالة وشدتها:

1. طرق غير جراحية

غالباً ما يُنصح بهذا عندما لا يعاني الطفل من أعراض، ويتم مراقبة الحالة بانتظام من قبل جراح القدم والكاحل، إذا أظهر الطفل علامات القدم المسطحة، يقوم الجراح بتقييم الحالة وقد ينصح بواحد أو أكثر من خيارات الإدارة غير الجراحية التالية:

تعديل أنشطة الطفل.

استخدام تقويم العظام.

العلاجات الفيزيائية.

الأدوية.

استخدام أنواع مختلفة من الأحذية.

2. الجراحة

يوصى بالعلاج الجراحي للأقدام المسطحة عند الأطفال فقط عندما لا تساعد الطرق غير الجراحية للإدارة، أو يعاني الطفل من الأوجاع والآلام الناجمة عنها.

تشمل الإجراءات الجراحية المستخدمة لتصحيح القدم المسطحة ما يلي:

إصلاح الوتر الممزق أو المشدود.

دمج عظم أو أكثر في الكاحل.

قطع أو إعادة تشكيل العظام لتصحيح محاذاة القدم.

إطالة أو استبدال الأوتار.

العناية المنزلية بالأقدام المسطحة عند الأطفال.

لا تظهر الأعراض على معظم الأطفال الذين يعانون من القدم المسطحة، وبالتالي لا يحتاجون إلى علاج. ومع ذلك، نظراً لأن أقدامهم مرنة، يمكن للوالدين استخدام بعض طرق إدارة الرعاية المنزلية لمساعدة أطفالهم (بعد استشارة طبيب الأطفال):

استخدام نعال أو حشوات مصنوعة خصيصاً لدعم القوس.

استخدام الأحذية المناسبة.

تمارين يوصي بها الطبيب.