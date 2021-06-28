خرافات الحمل وما يجب فعله وما لا يجب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:41 صباحاً - ما هي الأطعمة الآمنة أثناء الحمل؟ هل يمكن أن تؤذي صبغة الشعر الجنين؟ ماذا عن تغيير صندوق قطتي الصغيرة؟ تناول الجبن واللحوم المصنعة أثناء الحمل، شرب الصودا ، القهوة والشاي العشبي .. وقائمة طويلة من التساؤلات وآخرها هو التنبؤ بجنس الطفل. وبسبب قدرة إقناع من حولك، قد تلجأين لنصائح مضرة تؤثر عليك وعلى الجنين، لكن الخبراء والأطباء من بعض مراكز الغذاء والدواء والصحة يضعون أمامك قائمة، فيما يجد فعله ولا يحب عليك أتناء الحمل.

تناول الجبن واللحوم المصنعة أثناء الحمل

أجبان غير مبسترة

إن الليستريات، وهو مرض ينتقل عن طريق الغذاء يترافق بأعراض خفيفة تشبه الأنفلونزا يمكن التغاضي عنها، لكنها يمكن أن تؤدي إلى الولادة المبكرة، أو الإجهاض، أو وفاة الطفل. لذلك تحذر وزارة الزراعة الأميركية من تناول الجبن الطري غير المبستر (ومنتجات الألبان الأخرى غير المبسترة) أو النقانق أو لحوم الغداء إلا إذا تم طهيها بشكل صحيح. لكن لا بأس من الشيدر والموزاريلا والجبن الكريمي والجبن القريش.

شرب القهوة أثناء الحمل

أضرار القهوة

تظهر معظم الدراسات عدم وجود آثار سلبية من ثلاثة أو أربعة فناجين من القهوة يوميًا أثناء الحمل. ومع ذلك، هناك دراسات تربط كثرة القهوة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) عند الطفل كما أن الكميات الكبيرة من الكافيين تؤدي إلى انخفاض وزن الأطفال عند الولادة.

شرب شاي الأعشاب أثناء الحمل

شاي الأعشاب

العديد من أنواع شاي الأعشاب آمنة أثناء الحمل، لكن يجب أن تكوني حذرة. حيث يُعتقد أن الكميات الكبيرة من بعض الأعشاب مثل النعناع وأوراق التوت الأحمر تسبب التقلصات وتزيد من خطر الولادة المبكرة. واحرصي على الابتعاد عن الشاي الذي يحتوي على مكونات غير مألوفة؛ بدلاً من ذلك، ابحثي عن أنواع الشاي المصنوعة من مكونات تشكل جزءاً من نظامك الغذائي العادي (مثل مستخلص البرتقال). تذكري أن كلمة "طبيعي"، التي تقرأينها على العبوات، لا تعني دائماً "آمنة". لذلك تحدثي إلى طبيبك.

تناول السمك أثناء الحمل

أسماك ترتفع فيها نسبة الزئبق

تنصح إرشادات إدارة الغذاء والدواء لعام 2017 الحوامل أو المرضعات أو حتى النساء اللائي يفكرن في إنجاب الأطفال بتناول 2-3 حصص (8-12 أوقية) من أنواع معينة من الأسماك كل أسبوع، لكن بعض الأسماك قد تحتوي على مستويات عالية من الزئبق الذي قد يكون ضاراً بدماغ.الجنين.

فلا تأكلي مثلاً أسماك القرش، أو أبو سيف، أو سمك الماكريل، أو التونة الكبيرة، أو سمك الروفي البرتقالي، لأنها غالبًا ما تحتوي على مستويات عالية من الزئبق. تناولي التي تحتوي على نسبة أقل من الزئبق. مثل الجمبري والتونة الخفيفة المعلبة والسلمون وسمك بولوك وسمك السلور. لكن قللي من استهلاك تونة الباكور إلى (وجبة واحدة متوسطة) في الأسبوع. وعند إضافة المزيد من الأسماك إلى نظامك الغذائي، تأكدي من الحفاظ على احتياجاتك من السعرات الحرارية. واعلمي أنع عادة ما تُصنع أصابع السمك وسندويشات الوجبات السريعة من الأسماك منخفضة الزئبق.

تناول السبانخ أثناء الحمل

السبانخ أثناء الحمل

يحتوي السبانخ على الكثير من حمض الفوليك، وهو أحد المواد التي تحتاجها الحوامل، خاصة قبل الحمل وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. الجرعة الموصى بها هي 400 ميكروغرام في اليوم، حمض الفوليك يقلل من حدوث عيوب الأنبوب العصبي بنسبة 70٪.

تدخين التبغ أثناء الحمل

على الرغم من كل التحذيرات لا تزال بعض النساء يدخنّ السجائر أثناء الحمل، ونظراً لعدم وجود مستوى آمن لاستهلاكه للنساء الحوامل، لذلك يوصي الأطباء بتجنبه تماماً. لأنه بالإضافة إلى النيكوتين، تحتوي السجائر على آلاف الإضافات التي تمر عبر المشيمة إلى نظام طفلك الغذائي. يمكن أن ينتج عن التدخين انخفاض وزن المولود عند الولادة. كما أن التدخين سبب مباشر للحموضة المعوية.

الأظافر الاصطناعية والشمع أثناء الحمل

احذري روائح الصالونات

تنمو أظافرك بشكل أسرع عندما تكونين حاملاً، فاتركي الطبيعة تأخذ مجراها. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تنبعث رائحة مواد كيميائية في صالونات الأظافر، وإذا كانت رائحتها قوية، فربما لا تكون جيدة لك أو لطفلك. ففي هذه المرحلة، تجنبي زيارة صالونات التجميل كثيراً. كما يفضل استخدام الشمع على مزيلات الشعر ذات المواد الكيميائية، لإزالة الشعر في الأماكن غير المرغوب بها.

أظهرت الدراسات أن النساء الحوامل، اللائي يعملن في صالونات الأظافر ومؤسسات التنظيف الجاف والمختبرات الطبية ومصانع التصنيع التي تعمل بالمذيبات الكيميائية ذات الرائحة الكريهة، قد تعرض نمو دماغ الجنين في رحمهن للخطر.

صبغ الشعر والتجعيد أثناء الحمل

تجنبي صبغ الشعر

لا توجد دراسات تدعم الآثار الضارة لصبغ الشعر، فالقليل جداً من الصبغة يصل إلى فروة رأسك، ومع ذلك، يمكن للروائح أن تؤثر على حاسة الشم المفرط للحساسية لدى المرأة الحامل.

وضع النوم أثناء الحمل

مخاطر النوم على الظهر

الاستلقاء على جانبك الأيسر بعد الشهر الرابع يقلل الضغط على الرحم والأمعاء ويسرع تغذية الطفل. فإذا استيقظت ووجدت نفسك في وضع مختلف، مستلقية على ظهرك مثلاً، فتقلّبي وغيّري وضعيتك، حيث إن الاستلقاء على ظهرك يضع ضغطاً شديداً على الوريد الأجوف، وهو أحد الأوردة العميقة في البطن.

ممارسة الرياضة والأحواض الساخنة أثناء الحمل

لا تمارسي الرياضة العنيفة

من الأفضل عدم ارتفاع درجة حرارة المياه أثناء الحمل، وهذا يعني تجنب أحواض المياه الساخنة. وكذلك زيادة التدريبات الخاصة بك، فلا تبدأي في برنامج تمارين مكثف أثناء الحمل إذا لم تمارسي الرياضة من قبل، لكن المشي اختيار جيد. لكن لا يوجد دليل أن المشي يسرّع المخاض.

تغيير صندوق فضلات القطة أثناء الحمل

صندوق فضلات القطة

يمكن أن تحمل القطط مرضاً يسمى داء المقوسات، الذي يمكن أن يضر بالجنين ويؤدي إلى تشوهات خلقية. يمكن للطبيب البيطري أن ينصحك بذلك، ولكن الأفضل أن تطلبي من شخص آخر تغيير الصندوق - وبشكل متكرر - لأنه بعد يوم إلى 5 أيام، على بقاء الفضلات في صندوق القمامة، يصبح داء المقوسات معدياً. يمكنك أيضاً إبقاء قطتك في الداخل، وتجنب إعطائها اللحوم النيئة، لمنع تعرضها لعدوى التوكسوبلازما.

العناية بالحديقة أثناء الحمل

احذري البستنة

قد لا تكون الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل هي أفضل وقت لممارسة هوايتك بالعناية بالحديقة، حيث أكدت دراسة حديثة أن مبيدات الأعشاب الشائعة قد تسبب مشاكل في النمو. وجد الباحثون أن التعرض لملاعب الجولف والمروج المعالجة كيميائياً قبل انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى يمكن أن يضر بالجنين. لكن بعد الـ 3 أشهر ارتدي قفازات واغسلي يديك جيداَ. يمكن أن تحتوي التربة على كائنات حية من براز القطط.

تناول الأطعمة الحارة أثناء الحمل

خففي الأطعمة الحارة

تعاني غالبية النساء الحوامل من عسر الهضم نتيجة التغيرات الهرمونية والضغط رحم، لذلك من الأفضل تجنب الأطعمة التي يمكن أن تسبب الحموضة المعوية. هي لن تؤذي الطفل، لكنها ستجعلك تشعر بعدم الارتياح. التدخين.

زيت الخروع لتسريع الولادة

أضرار زيت الخروع

بعض الناس يوصون بجرعة من زيت الخروع لبدء المخاض، لكن مذاقه مروع كما أن الإسهال العنيف قد يفسد الحالة المزاجية للحامل ولا ينصح به.

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