الفضلات البيضاء عند الأطفال الأسباب والأعراض والعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:41 صباحاً - 1.أسباب البراز الأبيض عند الأطفال

2.الأعراض التي قد تصاحب البراز الأبيض عند الأطفال

3.هل الأنبوب الأبيض عند الأطفال خطير؟

4.علاج البراز الأبيض عند الأطفال

سيهتم الآباء بدقة بأطفالهم الصغار، بدءاً من الطعام إلى التبرز والتبول، عادة ما يكون أنبوب الوليد الأول أسود اللون ويعرف باسم العقي، بالنسبة للأطفال، يظهر البراز الأسود عادة في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، يعكس لون براز طفلك صحته العامة وجهازه الهضمي، وفقاً لعادات الطعام والتغذية، يختلف لون أنبوب الطفل من الأخضر والأحمر والأصفر والألوان الأخرى، من الطبيعي تماماً أن يتغير لون البراز مع تقدم العمر، ومع ذلك، ليس من الشائع أن يمرر الأطفال الأصحاء برازاً أبيض أو شاحباً.

أسباب البراز الأبيض عند الأطفال

الجهاز الهضمي

قال الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، لون براز الأطفال الطبيعيين بني، أصفر بسبب البيليروبين في الكبد، تتكون الصفراء من أصباغ الصفراء، مثل البيليروبين والبيليفيردين، والأملاح الصفراوية، يتسم البيليروبين باللون الأصفر والأخضر عند إنتاجه في الكبد، ومع ذلك، فإنه يتحول إلى اللون البني أو البني الداكن أثناء انتقاله إلى أسفل الجهاز الهضمي.

عندما تلاحظين أن أنبوب طفلك أبيض اللون، فهذا يشير إلى عدم كفاية الصفراء بسبب خلل في وظائف الكبد أو انسداد القنوات التي تنقل الصفراء.

الكبد ينتج القليل من لعصارة الصفراوية أو لا ينتج بسبب تلف خلايا الكبد، ويمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب للركود الصفراوي في الخلايا الكبدية:

التهاب الكبد.

أدوية معينة.

أمراض وراثية، مثل متلازمة الأمعاء القصيرة.

الولادة المبكرة.

أمراض التمثيل الغذائي.

الأدوية.

إذا تم وصف مضاد للحموضة يحتوي على هيدروكسيد الألومنيوم لطفلك، أو إذا كان الدواء يحتوي على كبريتات الباريوم من حقنة شرجية الباريوم، فقد يتسبب ذلك في ظهور براز شاحب أو أبيض.

2.الأعراض التي قد تصاحب البراز الأبيض عند الأطفال

البراز الأبيض

يشير البراز الأبيض إلى وجود مشكلة في كبد الطفل. ومع ذلك، فإن البراز الأبيض ليس هو العرض الوحيد للركود الصفراوي. تشمل الأعراض الأخرى التي تسبب البراز الأبيض عند الأطفال:

اليرقان واصفرار الجلد والعينين.

بول أصفر غامق.

انتفاخ البطن.

حكة في جميع أنحاء الجسم، وخاصة الراحتين والأخمصين.

غثيان.

إسهال.

غاز.

براز كريه الرائحة.

تقلصات أو ألم في البطن.

3.هل الأنبوب الأبيض عند الأطفال خطير؟

أبيض في حفاضات طفلك

قد يكون الأمر مزعجاً إذا لاحظت وجود أنبوب شاحب أو أبيض في حفاضات طفلك لأنه ليس طبيعياً. يشير البراز الأبيض إلى مشاكل محتملة في كبد الطفل أو المرارة أو نظام القناة الذي ينقل الصفراء إلى الأمعاء.

تتراكم الصفراء في الكبد بسبب فشلها في الانتقال من الجهاز الهضمي. هذا قد يضر الكبد ويسبب تليف الكبد.

إذا أخرج طفلك من البراز الأبيض أكثر من مرتين، فقد نحتاج إلى استشارة طبيب أطفال .

. نتحقق أيضاً من الأعراض الأخرى. إذا كان طفلك يعاني من آلام في البطن أو تورم أو انتفاخ أو براز يشبه الإسهال، فمن المستحسن أن تري الطبيب على الفور.

4.علاج البراز الأبيض عند الأطفال

الجهاز الهضمي

قبل علاج الأطفال من البراز الأبيض، يجب تحديد السبب الأساسي. سيتعين على الطفل الخضوع لاختبارات تشخيصية معينة لتشخيص السبب. بعض هذه تشمل: