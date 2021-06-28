متى يجب فحص نسبة الحديد في دم رضيعك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:41 صباحاً - كلنا نعرف أهمية الحديد في جسم الإنسان لأنه يدخل في تصنيع الهيموجلوبينن وهذا العنصر الهام يجب ان يقدم بجرعات معينة بشكل يومي، لأن نقص عنصر الحديد في الدم له أعراض كثيرة تؤثر على الصحة، ويشير الدكتور محمد أبو داوود، إختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة للسن المناسبة لفحص الحديد للرضيع من خلال هذا الموضوع كالآتي.

متى يحتاج الرضيع للحديد من مصدر خارجي؟

يدخل الحديد في تصنيع الهيموجلوبين

توصلت دراسات أميركية حديثة أن حليب الأم لديه سره بخصوص الحديد حيث كشف الباحثون الأميركيون أن طحال المولود يحتوي على نسبة من مخزون الحليب.

وهذه النسبة المخزونة بالضبط هي ما يحتاجه الرضيع لمدة ستة أشهر.

من الخطأ أن تضيف الأم قطرات من الحديد لطعام الرضيع الخارجي بعد عمر الست شهور، أو لحليبه الصناعي.

ارتفاع الحديد يسبب مشاكل صحية للمولود ولذلك يجب عدم تقديمه للمولود قبل عمر السنة.

يستهلك الطفل مخزونه حتى عمر ستة أشهر، كما أن الطفل يحصل على مخزونه لعمر السنة من حليب الأم بنسبة ضئيلة.

ولذلك فالهيموجلوبين الذي يعبر عن نسبة الحديد يكون متوازنا لدى المولود.

لا تعطي الأم الحديد من حليبها في بداية مرحلة الرضاعة لأنها بحاجة للحديد لتعويض الحديد بعد الولادة بسبب النزف، ولذلك يستهلك الرضيع الحديد المخزون في جسمه.

لا يفضل تقديم الحليب البقري للطفل قبل عمر السنة رغم غناه بالحديد لأن حليب البقر صعب الهضم على الرضيع.

أعراض نقص الحديد عند الرضيع

تظهر عليه العصبية

تظهر على الرضيع أعراض القلق وقلة النوم؛ حيث يستيقظ كثيراً خلال الليل ليبكي.

تظهر عليه أعراض العصبية خلال نشاطه اليومي.

تغير في درجة حرارة جسمه.

ضعف جهازه المناعي، وقد يؤدي نقص الحديد الشديد للتخلف العقلي لدى الطفل.

شحوب البشرة وميلها إلى اللون الأصفر.

تشقق زاويتي شفتي الرضيع.

تسارع في ضربات قلبه.

التعرق الزائد أثناء الرضاعة.

مصادر الحديد للرضيع

تحتوي الكبدة على نسبة كبيرة من الحديد