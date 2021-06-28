هذه المؤشرات الـ8 تشير إلى الارتفاع الحاد لضغط الدم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ضغط الدم المرتفع هو حالة شائعة تكون فيها قوة اندفاع الدم طويلة الأمد مقابل جدران الشرايين مرتفعة بما يكفي للتسبب بمشكلات صحية في نهاية الأمر، مثل مرض القلب.

يقيس ضغط الدم القوة التي يستخدمها القلب لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ولكن يمكن أن يكون خطيرًا إذا ارتفع أو انخفض بشدة.

وغالبًا ما يرتبط ضغط الدم، عندما يكون مرتفعًا جدًا، بعادات نمط الحياة غير الصحية، مثل شرب الكثير من الكحول وتدخين السجائر وتناول الأطعمة غير الصحية وزيادة الوزن وعدم ممارسة التمارين البدنية الكافية.

وعندما يُترك دون علاج، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية طويلة الأمد، مثل أمراض القلب التاجية وأمراض الكلى.

ما هو نطاق ضغط الدم الصحي؟

ضغط الدم هو ضغط الدم داخل الشرايين البشرية وينتج بشكل أساسي عن طريق انقباض عضلات القلب، ويتم قياس ضغط الدم باستخدام رقمين مسجلين، ينظر الأول إلى الضغط الانقباضي ويتم قياسه بعد انقباض القلب عند أعلى مستوى له. والثاني، يسمى الضغط الانبساطي، ويتم قياسه قبل انقباض القلب عند أدنى مستوياته.

ويعتبر ضغط الدم الذي يقل عن 120/80 ملم زئبق طبيعي، وعند زيادة الضغط عن هذا الحد يكون مرضياً ويحتاج إلى علاج، عن طريق تغيير بعض الأنماط الصحية، وتناول الأدوية الخافضة للضغط.

ويمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم خطيراً، لأن العديد من الأشخاص الذين يصابون به لن يعانون من أي أعراض، وفي بعض الحالات، قد يستغرق الأمر سنوات أو عقود حتى تصل الحالة إلى مستويات عالية بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة.

وهناك بعض العلامات الرئيسية التي تشير إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

الصداع

ضيق في التنفس

نزيف في الأنف

السيلان

الدوخة والغثيان

آلام في الصدر

تغييرات في البصر

نزيف في البول