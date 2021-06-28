الجزائر تتسلم مليون جرعة لقاح ضد كورونا من الصين

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

تسلمت الجزائر من الصين شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد تصل إلى مليون جرعة.



ويأتي ذلك ضمن خطة الجزائر لتعميم عملية التطعيم التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بيان، الأحد، أن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية حطت، السبت، بالقاعدة الجوية بوفاريك القريبة من العاصمة الجزائرية محملة بشحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تقدر بمليون جرعة، تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية.

من جهته، كشف معهد باستور في الجزائر، الأحد، عن أن اللقاح المستلم هو الصيني "كورنوفاك" لمخابر سينوفاك.

يذكر أن الجزائر سجلت حتى السبت، 138 ألفا و113 إصابة، و3 آلاف و685 وفاة، و96 ألفا و108 حالات شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.