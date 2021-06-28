شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعتبر الصيام المتقطع أقل فعالية بالنسبة للنساء؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيام المتقطع هو نهج شائع في طرق انقاص الوزن، قد يساعدك الصيام على إنقاص الوزن وتقليل الالتهاب وتعزيز الإدراك، بالإضافة إلى مساعدة الناس على إنقاص الوزن ، وتشير العديد من الدراسات إلى أن الصيام المتقطع هو استراتيجية واعدة للحماية من السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن مثل كل نظام غذائي، يعمل الصيام المتقطع بشكل مختلف حيث وجدت عدد قليل من الدراسات أنه يؤثر على الإناث بشكل مختلف بالذكور، وفقا لتقرير لموقع insider.

قد يكون الصيام المتقطع أقل فائدة للمرأة

تشير بعض الأبحاث إلى أن الصيام المتقطع قد يكون أقل فعالية بالنسبة للنساء لكن تجدر الإشارة إلى أن الدراسات الحالية صغيرة وهناك حاجة إلى دراسات أكبر لتأكيد النتائج.

على سبيل المثال ، في دراسة أجريت على ثمانية رجال وثماني نساء ، حلل الباحثون آثار الصيام المتقطع على حساسية الأنسولين واستجابة الجلوكوز، بعد ثلاثة أسابيع ، لاحظ الرجال تحسنًا في حساسية الأنسولين بينما ظلت استجابة الجلوكوز لديهم دون تغيير، وفي الوقت نفسه ، لم تلاحظ النساء أي تغيير في حساسية الأنسولين ، وانخفض تحمل الجلوكوز لديهن فعليًا لذلك ، لذا قد يكون الصيام أقل فاعلية لدى النساء في إنقاص الوزن وإدارة سكر الدم مقارنة بالرجال.

قد يؤثر الصيام المتقطع أيضًا على الدورة الشهرية للمرأة

ذلك لأن الصيام لفترات طويلة يمكن أن يؤثر على منطقة ما تحت المهاد أو جزء الدماغ الذي ينظم هرمونات مثل الأستروجين التي تعتبر ضرورية للحيض، قد يؤثر الصيام المتقطع أيضًا على الدورة الشهرية للمرأة، حيث أن الجهاز التناسلي الأنثوي حساس لتقييد السعرات الحرارية، ذلك لأن الصيام لفترات طويلة يمكن أن يؤثر على منطقة ما تحت المهاد أو جزء الدماغ الذي ينظم هرمونات مثل الإستروجين التي تعتبر ضرورية للحيض، لهذا السبب، "يجب على النساء اللواتي يمارسن الصيام المتقطع التأكد من أن لديهن نظامًا غذائيًا متوازنًا مع طاقة كافية لدعم احتياجاتهن.

الفوائد العامة للصيام المتقطع1. فقدان الوزن

الصيام المتقطع يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل كمية الأنسولين في الجسم، وهو هرمون يخزن الدهون.

2. يسيطر على نسبة السكر في الدم

داء السكري والحالات الأيضية الأخرى، مثل مقدمات السكري ومقاومة الأنسولين، تتميز باختلال توازن السكر في الدم وارتفاع الأنسولين المزمن تتميز باختلال السكر في الدم وارتفاع الأنسولين المزمن، الصيام المتقطع قد يحسن حساسية الفرد للأنسولين، وبالتالي يدعم مستويات السكر في الدم الصحية.

3. تقليل الالتهاب

تم ربط الالتهاب المزمن بحالات صحية مثل السرطان وأمراض القلب والزهايمر والربو ومرض السكري من النوع 2، الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهاب عن طريق خفض مستوى بعض السيتوكينات الالتهابية ، وهي بروتينات صغيرة تفرز من الخلايا المناعية يمكن أن تسبب الالتهاب والألم.