شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض عدوى الدودة الدبوسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدوى الدودة الدبوسية هي من أكثر أنواع العدوى بديدان البطن شيوعًا، خاصة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-10 سنوات، قد تسبب القليل من الحكة في منطقة الإصابة ولكن في معظم الحالات لا يعرف الأطفال عنها، من الناحية الطبية، تعرف عدوى الدودة الدبوسية بداء المعوية، وهناك نذكر كل ما يجب معرفته عن عدوى الدودة الدبوسية، بحسب موقع "only my health".

ماهى أعراض الإصابة بالديدان الدبوسية؟

- حكة متكررة في منطقة الشرج.

- سهر طوال الليل بسبب الحكة.

- وجود ألم أو طفح جلدي أو تهيج في الجلد في منطقة الإصابة.

- وجود الدودة الدبوسية في البراز.

- وجود الديدان الدبوسية في المنطقة المحيطة بفتحة الشرج لطفلك.

- آلام في المعدة وغثيان

ما الذي يسبب عدوى الدودة الدبوسية؟ ما الذي يسبب عدوى الدودة الدبوسية؟ تحدث عدوى الدودة الدبوسية بسبب البيض الذي تضعه الدودة الدبوسية بالقرب من منطقة فتحة الشرج، وتعد شديدة العدوى وبالتالي فهي تنتشر وتصيب الطفل بسرعة كبيرة، نظام المناعة لدى الأطفال ليس بهذه القوة ومن ثم يسهل عليهم الإصابة بالعدوى، تبدأ العدوى عندما يستنشق الطفل أو يبتلع بيض الدودة الدبوسية عن غير قصد مما يتسبب لاحقًا في حدوث عدوى في الأمعاء.

عدوى الدودة الدبوسية كيف يتم نقل بيض الدودة الدبوسية؟ كيف يتم نقل بيض الدودة الدبوسية؟ من المهم أن نفهم أن الديدان الدبوسية شديدة العدوى ويمكن أن تنتشر على الأسطح وتبقى هناك لعدة أسابيع، عندما يقوم شخص ما بخدش المنطقة المصابة ، يتم نقل بيض الدودة الدبوسية على الأصابع وكلما لمس الشخص أي شيء مثل الطاولة والسرير والألعاب ومقاعد المرحاض وما إلى ذلك ، يتم نقله إلى تلك الأشياء، يمكن أن يعيش بيض الدودة الدبوسية في معظم الظروف لعدة أسابيع ، وبالتالي يزداد معدل انتشار العدوى.

من الأكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى الدودة الدبوسية؟