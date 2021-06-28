شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعتبر مرضى التهاب المفاصل أكثر عرضة لمضاعفات كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل يحدث عادةً بسبب رد فعل مناعي أو عدوى، ويؤثر التهاب المفاصل الالتهابي عادةً على عدة مفاصل في وقت واحد مما يجعل من الصعب على الأفراد ممارسة أنشطتهم اليومية بشكل مريح.

يشمل التهاب المفاصل الالتهابي، التهاب المفاصل الروماتويدي والتفاعلي والصدفي والتهاب المفاصل النقرسي ، من بين أمور أخرى من المهم ملاحظة أن هذا النوع من التهاب المفاصل يمكن أن يؤثرعلى الأطفال أيضًا، في حالة تعرف باسم التهاب المفاصل الروماتويدي الشبابي وهو مرض مجهول السبب.



التهاب المفاصل وكورونا

ما هو التهاب المفاصل المناعي الذاتي؟

ووفقا لتقرير موقع " webmd" تعني كلمة "المناعة الذاتية" أن جهاز المناعة في أجسامنا يعتبر خلاياه أجسامًا غريبة ويهاجمها، في التهاب المفاصل المناعي الذاتي ، يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ أنسجة المفاصل (الغضاريف والأربطة والعظام) ، مما يؤدي إلى التهاب وتنكس المفاصل اللاحق، ولكن ما الذي يسبب حالة المناعة الذاتية غير مفهوم بشكل واضح ؛ ومع ذلك ، تلعب العوامل الوراثية والبيئية ، بالإضافة إلى نمط الحياة (في بعض الحالات) دورًا.

وعادةً ما تكون أعراض هذا النوع من التهاب المفاصل تيبسًا في المفصل المصاب - عادةً خلال ساعات الصباح وفي ظروف البرد ، والألم ، والتورم ، والاحمرار أحيانًا والشعور بالدفء في المنطقة المصابة ، وتقييد الحركات.

التهاب المفاصل الالتهابي ومضاعفات كورونا

لفترة من الوقت الآن ، تسبب فيروس كورونا في إحداث فوضى في حياتنا، وثبت أن الوباء يمثل تحديًا أكبر للمرضى الذين يعانون من أمراض جهازية ، وقد نُصح الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الالتهابي باتخاذ احتياطات إضافية.

ويميل المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية ، إلى اتباع أنظمة العلاج المثبطة للمناعة لذلك ، فإن خطر الإصابة بعدوى سريعة الانتشار مثل فيروس كورونا أعلى.

ثانيًا: المرضى الذين يعانون من المناعة الذاتية التهاب المفاصل لديهم آلية مناعية مضطربة بطبيعتها، بالنظر إلى استجابات الجهاز المناعي غير المناسبة ، يُنصح باتباع الاحتياطات الصارمة لتجنب الإصابة بـ كورونا أيضًا.

يرجى ملاحظة أنه على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على أن وجود التهاب المفاصل يزيد من خطر الإصابة بـ فيروس كورونا أو مضاعفاته (باستثناء أولئك الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة).

ماذا تفعل إذا أصيب مريض التهاب المفاصل بفيروس كورونا؟

في حالة إصابة مريض مصاب بـ التهاب المفاصل بفيروس كورونا، يُنصح الطبيب المعالج بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية للمرضى لتعديل أو تغيير أي أدوية أثناء علاج كورونا، يجب أن تكون الأولوية لعلاج عدوى فيروس كورونا وتقليل مدى الضرر.

بعد التعافي ، يمكن الشروع في إعادة التأهيل المكثف للحفاظ على وظائف الجهاز والمفاصل، بالنسبة لتطعيم هؤلاء الأفراد ضد فيروس كورونا ، فقد أوصت وزارة الصحة المرضى الذين يتناولون أدوية الكورتيكوستيرويد / المثبطة للمناعة لفترات طويلة بالتطعيم.