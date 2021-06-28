جنوب أفريقيا تشدد قيود مكافحة كورونا لمدة 14 يوماً

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

قال سيريل رامابوسا، رئيس جنوب أفريقيا، أمس الأحد، إن بلاده ستشدد القيود لمنع انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن تفشي فيروس كورونا لمدة 14 يوما، لأن إجراءات احتواء العدوى الحالية غير كافية للتعامل مع سرعة وعدد الإصابات الجديدة.



وتواجه جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تضررا في القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة، "موجة ثالثة" من الإصابات.

وسجلت ما يقرب من 18 ألف إصابة جديدة أول أمس السبت، وهو ما يقترب من ذروة الإصابات اليومية التي شهدتها أثناء الموجة الثانية في يناير. ويقول علماء محليون إن السلالة دلتا، التي جرى رصدها أول مرة في الهند، يبدو أنها تنتشر بسرعة.

وقال رامابوسا في خطاب للأمة أذاعه التلفزيون "القيود الإضافية ضرورية... ينصب تركيزنا على الحد من الاختلاط مع الحفاظ على الاقتصاد".

وبموجب الإجراءات المعلنة، سيتم حظر جميع التجمعات، وسيتم فرض حظر تجول يبدأ من التاسعة مساء ويستمر حتى الرابعة من صباح اليوم التالي، كما سيتم حظر بيع المشروبات الكحولية.

وستغلق المدارس أبوابها اعتبارا من يوم الأربعاء، لكن ستظل الشواطئ والحدائق مفتوحة. ولن يسمح للمطاعم سوى ببيع الوجبات الجاهزة أو توصيلها.

وقال رامابوسا "سنُقيّم تأثير هذه الإجراءات بعد 14 يوما لتحديد ما إذا كنا بحاجة إلى تمديدها أو تعديلها".