شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة يجب أن تعرفها فى الأسبوع الأول من تقويم الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقويم الأسنان هو الوسيلة التى يلجأ لها الكثيرون لتعديل مشاكل الاسنان مثل الإعوجاج والفراغات وغيرها ولكن يخشى البعض من تركيب تقويم الاسنان والتعامل معه، وهنا يقدم الخليج 365 بعض المعلومات التى يجب أن تعرفها فى الأسبوع الأول من تقويم الاسنان وفقا لما ذكره موقع 914smiles وهى:

1: قد تشعرين أن وجهك وفمك مختلفان

عندما يتعلق الأمر بما يمكن توقعه في الأسبوع الأول من استخدام تقويم الأسنان ، فهذا أمر مهم، يعد وجود الأقواس والأسلاك في فمك أمر جديد ويستغرق وقت للتعود عليه، في البداية قد تشعر وكأنك تبدو مختلفًا تمامًا وأن شفتيك تبرزان أكثر أو أن وجهك قد تغير ولكن الكثير منه هو فقط من الإحساس الفريد.

2: من الطبيعي أن تتحدث بشكل مضحك

في البداية قد تشعر كما لو أن لديك القليل من اللدغة أو أنك تتحدث بشكل مختلف، عادة ما يعود خطابك إلى طبيعته في غضون أيام قليلة، و يحدث هذا في الواقع عندما تبدأ علاج الإنفزلاين أيضًا.

3: أحد أفضل النصائح للأسبوع الأول من تقويم الأسنان هو التحدث قدر الإمكان اقرأ بصوت عالٍ ودردش على الهاتف مع الأصدقاء وغني مع أغانيك المفضلة. كلما تحدثت أكثر باستخدام تقويم الأسنان ، زادت سرعة ضبطك.

4: يمكن أن تكون أسنانك حساسة

يعاني معظم المرضى من بعض الحساسية وآلام خفيفة في أسنانهم وفكينهم والتي تبدأ في اليوم الأول من تقويم الأسنان ، عادة بعد بضع ساعات من ارتدائها قد يكون لديك أيضًا حساسية بعد التعديلات، يمكن السيطرة على أي إزعاج عن طريق تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل تايلينول ، وتناول الأطعمة اللينة.

5:التزم بالأطعمة اللينة لبقية اليوم بعد وضع تقويم الأسنان، كما ينصح بتناول البطاطس المهروسة والزبادى والشوربة والعصائر الطبيعية .

6:أنت أكثر عرضة لحدوث تسوس الأسنان، لذلك اجعل نظافة الفم أولوية رئيسية عند ارتداء تقويم الأسنان، و قم بزيارة طبيب الأسنان العام بانتظام واستخدم خيط تنظيف الاسنان مرة واحدة يوميًا على الأقل.