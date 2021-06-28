شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق للتغلب علي الصداع المستمر.. منها تدليك الجبهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع المزمن من المشاكل التى نتعرض لها دائما ، قد يكون ذلك بسبب الاجهاد والسهر والضغط المستمر فى العمل وقد يكون الصداع ناتج عن وجود مشكلة صحية فى الجسم وهنا لا بد من إجراء الفحوصات لمعرفة السبب، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض الطرق التى تساعد فى التغلب على الصداع المستمر ومنها:

1: تناول وجبات خفيفة فقد يكون هذا الشعور المؤلم أو الضبابي نتيجة لانخفاض نسبة السكر في الدم وتشير بعض الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ، مثل السبانخ والتوفو وزيت الزيتون أو عباد الشمس أو بذور اليقطين ، قد تكون مفيدة بشكل خاص.

2: وضع منشفة مبللة باردة أو ضغطًا باردًا على جبهتك أو عينيك قد يوفر راحة مؤقتة من الصداع المزعج، وقد يساعد في الاختفاء تماما .

3: يميل الناس إلى تفضيل البرودة على الحرارة عندما يتعلق الأمر بعلاجات الصداع الموضعية، قد يكون الاستحمام بالبخار هو ما تحتاجه لعلاج الصداع.

4: التدليك من أكثر الطرق القديمة التي تستخدم فى علاج الصداع وتحد من الألم .

5:حافظ على رطوبتك، لان الصداع من أولى علامات الجفاف للتأكد من أنك تشرب كمية كافية من السوائل ، حاول تناولها على مدار اليوم ، بدلاً من مجرد تناولها في أوقات الوجبات أو أثناء فترات النشاط البدني الشاق .

6:الحفاظ على وزن صحي، قد تؤدي زيادة الوزن بشكل كبير إلى زيادة فرص الشخص في تكرار الإصابة بالصداع النصفي، لذلك عليك بانقاص وزنك وتجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت.