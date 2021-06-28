شكرا لقرائتكم خبر عن حرقان العين والرؤية الضبابية.. أعراض يجب الحذر منها بعد سن الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام العين لها الكثير من الأسباب ولا يشترط وجود مرض معين فى العين، ولكن هناك الكثير من المشاكل التى تبدأ مع التقدم فى العمر والتى تبدأ بعد سن الـ 40 عاما وأكثر على حسب طبيعية الشخص والحالة الصحية له، بالاضافة إلى الطبيعة الوراثية فى العائلة الذى ينتمى لها الشخص من وجود أمراض وراثية أو لا.

ووفقا لموقع "health line" الطبى هناك الكثير من الأعراض التى تصيب العين ويعانى منها على الأخص كبار السن فى الأعمار المختلفة، إلا أنها غير مقلقة على الصحة العامة للعين، وقال التقرير الطبى المنشور على الموقع، أنه بخلاف أمراض العين مثل المياة الزرقاء، والمياه البيضاء، التهاب القرنية ، هناك آلام يشعر بها الكثير من كبار السن ولا بد من استشارة الطبيب المختص لتحديد العلاج الدوائى المطلوب.

وأضاف التقرير، أن أبرز الأعراض غير المقلقة والتى عادة ما تظهر بعد الـ 40 عاما هى :

1 حرقان العين.

2 الرؤية الضبابية.

3 تعب الجفون .

4 حكة فى العين من وقت لآخر.

هذه الأعراض تدل على وجود التهاب أو جفاف فى العين ومن الممكن أن لا يستدعى لأى تدخل جراحى فى حالة ثبوت الألم عند هذة الأعراض فقط ، والعلاج يكون فقط وفقا لما يصفة الطبيب بالقطرات، ومضادات الالتهاب.

وأشار التقرير، إلى ضرورة متابعة قياس النظر عند الوصول إلى سن الـ 40 عاما على الأكثر، لمن يتمتعون بصحة جيدة فى العين، حيث إن مرحلة ما بعد هذه السن من الممكن أن يحدث بعض التغييرات التى لا بد من متابعتها بالكشف الدورى على الأقل سنويا.