شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب الولادة المبكرة وتأثيرها على الطفل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الكثير من السيدات للولادة المبكرة وهي الولادة التي تحدث قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من الموعد المتوقع للولادة أو أو بمعنى آخر ولادة المبكرة هي التي تحدث قبل بداية الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic غالبا ما يكون السبب المحدد للولادة المبكرة غير واضح، ومع ذلك ، هناك عوامل خطر معروفة للولادة المبكرة ، بما في ذلك:

1:إصابة جسدية أو صدمة.

2:الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم أو مضاعفات أخرى.

3:فترة أقل من ستة أشهر بين كل حمل.

4:الحمل من خلال التلقيح الصناعي.

5:مشاكل في الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة.

6:تدخين السجائر.

7:بعض أنواع العدوى ، خاصةً السائل الأمنيوسي والجهاز التناسلي السفلي.

8:بعض الحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

9:النحافة أو زيادة الوزن قبل الحمل.

10:الإجهاض المتكرر أو الإجهاض.

في حين لا يعاني جميع الأطفال المبتسرين من مضاعفات، فإن الولادة المبكرة يمكن أن تسبب مشاكل صحية قصيرة وطويلة الأمد بشكل عام، كلما ولد الطفل مبكرًا، زاد خطر حدوث مضاعفات، كما يلعب الوزن عند الولادة دورًا مهمًا أيضًا، قد تظهر بعض المشكلات عند الولادة ومنها :

1:مشاكل في التنفس قد يعاني الطفل المولود قبل موعده من صعوبة في التنفس بسبب عدم نضوج الجهاز التنفسي، إذا كانت رئتا الطفل تفتقران إلى الفاعل بالسطح وهي مادة تسمح بتوسيع الرئتين، فقد يصاب بمتلازمة الضائقة التنفسية لأن الرئتين لا يمكن أن تتوسع وتتقلص بشكل طبيعي.

2:قد يصاب الأطفال المبتسرون أيضًا باضطراب في الرئة يعرف باسم خلل التنسج القصبي الرئوي بالإضافة إلى ذلك ، قد يعاني بعض الأطفال المبتسرين من فترات توقف طويلة في التنفس ، تعرف باسم انقطاع النفس.

3:مشاكل قلبية، أكثر مشاكل القلب شيوعًا التي يعاني منها الأطفال الخدج هي القناة الشريانية السالكة (PDA) وانخفاض ضغط الدم.

4:مشاكل الدماغ حيث يتعرض الطفل لحدوث نزيف في المخ ، وهو ما يعرف بالنزف داخل البطينى، وفيه تكون معظم حالات النزيف خفيفة ويتم حلها مع تأثير ضئيل على المدى القصير.

5:مشاكل الجهاز الهضمي، من المرجح أن يكون لدى الأطفال المبتسرين أجهزة معدية معوية غير ناضجة ، مما يؤدي إلى مضاعفات مثل التهاب الأمعاء والقولون.