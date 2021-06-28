شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس المناعة.. فوائد فيتامين سي عديدة منها تحسين الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين سي هو فيتامين قابل للذوبان في الماء له فوائد صحية عديدة منها إصلاح الأنسجة والإنتاج الأنزيمي لبعض النواقل العصبية والأهم من ذلك ، أنه يلعب دورًا مهمًا للغاية في تنظيم عمل العديد من الإنزيمات، ويساعد على سرعة التعافي والشفاء، وقد يحافظ على تحسين عمل الجهاز المناعي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد فيتامين سي، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد فيتامين سي

تحسين صحة قلبك

العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب هي ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أو الكوليسترول الضار، وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد

يقلل فيتامين سى بشكل كبير من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

يحمي الذاكرة والقدرة على التفكير

يمكن أن يزيد الإجهاد التأكسدي والالتهاب بالقرب من الدماغ والعمود الفقري والأعصاب من خطر الإصابة بالخرف وضعف التفكير واضطراب الذاكرة، وفيتامين سى هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي قدرة الدماغ على التفكير والذاكرة.

يكافح نقص الحديد

الحديد هو المحتوى المهم لخلايا الدم الحمراء ويساعد في نقل الدم الغني بالأكسجين عبر الجسم يحول فيتامين سي الحديد المعقد (مصادر الحديد النباتية)، مما يسهل على الجسم امتصاصه.

يمنع نوبات النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يتضمن التهاب المفاصل، السبب الرئيسي للنقرس هو زيادة كمية حمض البوليك في الدم، ومن المثير للاهتمام أن فيتامين سي يخفض مستويات حمض البوليك في الدم ويساعد على تقليل خطر الإصابة بالنقرس.

يقلل من الآثار الضارة الناتجة عن تلوث الهواء

يتسبب تلوث الهواء الخارجي في العديد من المشاكل المتعلقة بالتنفس مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومع ذلك، فإن فيتامين سي كمضاد للأكسدة يحمي الجسم من الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة التي تتلف الخلايا.

تتشكل الجذور الحرة عندما يدخل تلوث الهواء إلى الرئتين مما يزيد في النهاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي وترتبط مضادات الأكسدة بالجذور الحرة وتتصدى لها قبل أن تتلف الخلايا.