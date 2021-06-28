شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة سويسرية تكشف عن معاناة مصابى كورونا من صعوبة البلع بنسب متفاوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى باحثون من سويسرا دراسة لتحديد مشاكل البلع لمرضى كورونا الذين خضعوا لفتحة في القصبة الهوائية أو التهوية الميكانيكية، وكان لدى هؤلاء المرضى معدل أعلى من اضطرابات التورم، لكنهم تعافوا أيضًا بسرعة وبشكل كامل.

وغالبًا ما يحتاج مرضى كورونا المصابون بمرض شديد إلى دعم تهوية للتنفس، وفي بعض الأحيان يتم توفير التهوية باستخدام الطرق الغازية ، والتي إذا لزم الأمر لفترة طويلة سوف تحتاج إلى القيام بها عن طريق فتح فتحة في مقدمة الرقبة بحيث يمكن إدخال أنبوب في القصبة الهوائية ، وهي عملية تسمى فغر القصبة الهوائية.



صعوبة البلع لمرضى كورونا

ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي التهوية الميكانيكية وثقب القصبة الهوائية لفترات طويلة إلى خلل في عضلات البلعوم مما يسبب صعوبة في البلع (عسر البلع) واضطرابات التورم، وترتبط هذه بمضاعفات أخرى، مما يؤدي إلى زيادة العناية المركزة، والإقامة المطولة في المستشفى ، وحتى الموت.

وقام باحثون من Clinica Luganese Moncucco ومستشفى Bellinzona الإقليمي في سويسرا بالتحقيق في انتشار اضطرابات التورم لدى مرضى كورونا المصابين بأمراض خطيرة وأبلغوا عن نتائجهم في ورقة نُشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv *.

تقييم اضطرابات البلع

وأجرى الباحثون دراسة بأثر رجعي للمرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بين مارس وأبريل 2020، وفقا لموقع " ميديكال" الطبي، تم تقييم المرضى من قبل معالجين النطق واللغة باستخدام شاشة البلع (GUSS)، يحتوي الاختبار على نظام تسجيل يصنف اضطرابات البلع بناءً على شدتها ، حيث تتراوح الدرجات من 0 لعسر البلع الشديد إلى 20 في حالة عدم وجود عسر البلع.

وتم إجراء التقييم مرة واحدة كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع ، سواء في وحدة العناية المركزة أو عند نقل المرضى إلى الخارج، نظر الفريق أيضًا في التركيبة السكانية والأمراض الأخرى الموجودة مسبقًا مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب الانسداد الرئوي المزمن.

ومن بين 31 مريضًا تم تقييمهم في الدراسة، خضع 25 منهم للتهوية الميكانيكية الغازية وخضع 19 لفغر القصبة الهوائية، وتلقى المرضى تهوية ميكانيكية لمدة 11 يومًا في المتوسط.

ولم يجد الفريق أي ارتباط بين درجات البلع ومدة التهوية وفغر القصبة الهوائية ومدة الإقامة في وحدة العناية المركزة في التقييم الأول الذي تم إجراؤه في اليوم 0، وبالمثل ، لم يكن هناك ارتباط بين الدرجات والتركيبة السكانية أو الظروف الأساسية الأخرى، وكان متوسط ​​درجة البلع 15 ، وكان أقل من نصف المرضى يعانون من عسر البلع و 19 ٪ يعانون من عسر البلع الشديد.

وبعد أسبوع من التقييم الأول، تحسنت درجات البلع لجميع المرضى، وحوالي 6٪ عانوا من عسر بلع حاد وحوالي 74٪ لم يكن لديهم عسر بلع.

مع استمرار التقييم للأسابيع الثلاثة التالية ، انخفض معدل انتشار عسر البلع الحاد إلى 0٪ وانخفض عسر البلع مع مرور الأسابيع ، مع عدم وجود عسر البلع بنسبة 97٪ تقريبًا بعد 28 يومًا، وبحلول اليوم السادس عشر ، تعافى 90٪ من المرضى تمامًا من اضطرابات البلع. ومع ذلك ، بعد الخروج من المستشفى ، لا يزال سبعة مرضى يعانون من عسر البلع الخفيف.

شفاء عاجل

أظهرت النتائج أن حوالي نصف المرضى عانوا من اضطرابات في البلع في التقييم الأول، وفي المرضى الذين يخضعون للتهوية لأكثر من 10 أيام ، كان انتشار عسر البلع أعلى ، بنسبة حوالي 95٪، ويشير هذا إلى ارتفاع معدل حدوث عسر البلع لدى مرضى كورونا حتى في مرحلة مبكرة، وقد يكون هذا بسبب الاستجابة الالتهابية الشديدة للفيروس مما يؤدي إلى ضعف عام في العضلات، بما في ذلك عضلات الحلق.

وعلى الرغم من أن نسب حدوث عسر البلع كانت مرتفعة أثناء دخول المستشفى، إلا أن الشفاء كان سريعًا أيضًا مع علاج النطق واللغة، مع تحسن جميع الحالات الشديدة بعد 12 يومًا، ويشير هذا إلى أن علاج النطق واللغة قد يساعد مرضى كورونا ، مما يحسن الشفاء من أي اضطرابات في البلع.

ومع ذلك ، نظرًا لأن هذه الدراسة كانت مجرد دراسة مركزية واحدة، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم اضطرابات البلع وإدارتها في مرضى كورونا.