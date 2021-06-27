إنفوجراف.. أحدث مستجدات كورونا في الإمارات‎‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي بالإمارات، إن لقاح كورونا أثبت فعاليته في تقليل نسب الإصابة بالفيروس.

وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، الأحد، أن لقاح كوفيد- 19 أثبت فعاليته في تقليل نسب الإصابة وليس منعها بالكامل، كما أثبتت اللقاحات نجاحها في تقليل نسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة وتقليل معدل الوفيات.

وأشارت إلى أنه تم تقديم اللقاح لأكثر من 71% من إجمالي سكان دولة الإمارات والذي يمثل نسبة 91.8% من الفئة المؤهلة.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز المستجدات التي طرحتها الإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا في الإمارات..



