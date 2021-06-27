"موجة مدمرة".. سلالة "دلتا كورونا" تغزو جنوب أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شددت جنوب أفريقيا قيود مكافحة فيروس كورونا بعد قفزة كبيرة على غير المعتاد في عدد الإصابات.

ورفع الرئيس سيريل رامافوزا مستوى التأهب إلى ثاني أعلى مستوى له، مساء الأحد، بعد يوم مما أصبح واضحا من أن سلالة دلتا لفيروس كورونا انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، وقال "نحن في قبضة موجة مدمرة".

وتتضرر بصفة خاصة المناطق الحضرية في بريتوريا وجوهانسبرج بشدة، حيث تمثل أكثر من 60% من جميع الإصابات الجديدة على مستوى البلاد، ووصلت المرافق الصحية بالفعل إلى أقصى حد لطاقتها التشغيلية.

وتشمل القيود الجديدة، التي ستطبق مبدئيا لمدة 14 يوما، حظر تجول ليلي بالإضافة إلى حظر الكحول ومعظم التجمعات في المناطق المفتوحة، كما تم تقليص السفر في بعض المناطق.

وسجلت جنوب أفريقيا 1.9 مليون إصابة حتى الآن، وتوفي ما يقرب من 60 ألف شخص نتيجة الإصابة، في حين تم تطعيم حوالي 2.7 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 60 مليون حتى الآن.

وكان للقيود السابقة تأثير مدمر على الاقتصاد في جنوب أفريقيا.

ويكافح الملايين من مواطني جنوب أفريقيا الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي أو بدون وظائف من أجل البقاء، وقد تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في غضون أسابيع قليلة فقط.