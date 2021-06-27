شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد الشيكولاته لصحة جسمك .. منها حرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل الشيكولاته فوائد صحية عديدة لجسمك، لأنها غنية بالعديد من الفيتامينات اللازمة لتعزيز صحة الجسم والحفاظ عليه من مختلف الأمراض، كما أنها غنية بالمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس وكذلك دورها فى إنقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، فإن تناول الشيكولاتة يحمل العديد من الفوائد الصحية لجسمك مثل الآتى:فوائد الشيكولاته الصحية 1- حرق الدهون الزائدة وإنقاص الوزن

أكدت دراسة جديدة صادرة عن مستشفى بريجهام الأمريكية، أن تناول الشيكولاتة فى الصباح يزيد من حرق الدهون داخل الجسم، ما يعد بشرى سارة لكل عشاقها، الذين لم يشعروا بحرمان منها خلال اتباع أنظمة إنقاص الوزن.

2.تحسين المزاج

تحتوي الشيكولاتة على التربتوفان، وهو حمض أميني أساسي يحفز إنتاج السيروتونين، وهو مادة مضادة للاكتئاب في الدماغ وتمنحك الاسترخاء والسعادة.

3.الحفاظ على صحة القلب

تحتوى الشيكولاتة على مركبات الفلافونويد، التى تعمل على منع الكوليسترول السئ LDL، بجانب احتوائها على الدهون المشبعة مثل حمض الستيريك، الموجود في زبدة الكاكاو، التي تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد.

4.الوقاية من الزهايمر

تحتوى الشيكولاتة على مادة كيميائية يطلق عليها epicatechin ، والتى تحمى الدماغ من تكون البروتينات أو لويحات الأميلويد التي تصيبك بالزهايمر.

5.الوقاية من السكتة الدماغية

الشيكولاتة غنية بمركبات الفلافونويد الذي يخفض مستويات ضغط الدم وبالتالى يحافظ على صحة الأوعية الدموية والإصابة بالسكتة الدماغية.

6. الوقاية من السرطان

الكاكاو غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على الوقاية من السرطان خاصة سرطان الأمعاء.

7. تحسين عملية التمثيل الغذائى أو حرق الدهون

تحتوى الشيكولاتة على المغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس، ما يسهم في تحسين التمثيل الغذائي وعملية الأيض.