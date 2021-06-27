السعودية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه سيجري البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من "12-18" سنة بالتاريخ الميلادي.

ويأتي ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية, التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة, حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة, لافتةً الانتباه إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

وأضافت أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق "صحتي" وتطبيق "توكلنا".

وأشارت إلى أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له، إذْ جرى حتى الآن إعطاء (17.255.254) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزًا في مختلف مناطق المملكة.