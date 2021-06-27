شكرا لقرائتكم خبر عن يمكن تطعيم الحوامل بلقاح سبوتنيك v الروسى عندما تفوق الفوائد المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة تاس الروسية، عن أنه يمكن تطعيم النساء الحوامل بلقاحSputnik V إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر، تشير التعليمات أيضًا إلى أنه لا يمكن استخدام سبوتنيكSputnik V أثناء الرضاعة الطبيعية.

يمكن تلقيح النساء الحوامل بلقاح Sputnik V لفيروس كورونا فقط عندما تفوق الفوائد التي تجنيها الأم المخاطر على الجنين، وفقًا للتعليمات المحدثة للقاح.

وأضاف الموقع: لا توجد خبرة في الاستخدام السريري للقاح سبوتنيك V أثناء الحمل، ولكن أثناء البحث عن السمية الإنجابية على الحيوانات، لم يكن هناك أي تأثير سلبي على مسار الحمل وتطور الأجنة في الأنواع الأنثوية وعلى تطورها قبل الولادة. وأشارت الوكالة إلى أنه يجب استخدام لقاح سبوتنيك الروسى أثناء الحمل فقط عندما تفوق الفوائد المتوقعة للأم المخاطر المحتملة على الجنين كما تقول الأبحاث.

تشير التوصيات أيضًا إلى أنه لا يمكن استخدام لقاح سبوتنيك Sputnik Vأثناء الرضاعة الطبيعية.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أنه مع الأخذ في الاعتبار النتائج الإيجابية لتجارب السلامة قبل السريرية للقاح والبيانات المتراكمة حول سلامته وكفاءته خلال تجارب ما بعد التسجيل، قرر الخبراء السماح باستخدام لقاح سبوتنيك Sputnik V بين النساء الحوامل.

وأوضح الوزير، إن هذا يسمح للحوامل المعرضات لخطر الإصابة بأعراض المرض الشديدة بفيروس كورونا بالحصول على التطعيم.