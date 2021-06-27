مصر تتسلم 1.9 مليون جرعة لقاح كورونا من "كوفاكس" في يوليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، الأحد، أنه من المتوقع أن تحصل مصر على 1.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا من برنامج "كوفاكس" في يوليو/تموز.

وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد إن مصر حصلت كذلك على 210 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك- في" الروسي وتأمل الحصول على 20 مليون جرعة بحلول نهاية العام.



وأوضحت زايد أن تقارير منظمة الصحة العالمية تُشير إلى قدرة مصر على تصنيع لقاحات فيروس كورونا محلياً من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إلى جانب قدرتها على أن تصبح مركزاً متميزاً لإنتاج اللقاحات في المنطقة.

كما نوهت بأنه يتوافر حالياً مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة حتى الآن من اللقاح الصينى، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل إلينا مادة خام إضافية تكون كافية لتصنيع 7.5 مليون جرعة في غضون الأسبوعين المقبلين.