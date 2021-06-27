حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا في إندونيسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت إندونيسيا عدداً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأحد، بلغ أكثر من 21 ألفاً في وقت باتت المستشفيات تضيق بالمرضى في جاكرتا وغيرها من بؤر كوفيد في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في إندونيسيا إلى أكثر من 2.1 مليون مع 57138 وفاة.

لكن يرجّح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير نظراً لمعدلات فحوص كورونا المنخفضة.

وازدادت الإصابات بكورونا في الأسابيع الأخيرة بعدما سافر الملايين عقب انتهاء شهر رمضان في مايو/أيار، فيما أشارت السلطات إلى وجود نسخ متحوّرة جديدة للفيروس أكثر عدوى.

وقالت الناطقة باسم الفريق المكلف باحتواء كوفيد، سيتي ناديا ترميزي: "توقعنا أن يزداد عدد الإصابات"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الإصابات ذروتها في غضون أسبوعين إلى ثلاثة".

وتزداد المخاوف من احتمال انهيار المنظومة الصحية الإندونيسية الهشّة أساساً، بينما تحدّثت تقارير عن رفض المستشفيات التي تعاني الضغط استقبال مزيد من المرضى.

وامتلأت المستشفيات في العاصمة جاكرتا وجاوة الوسطى والغربية بالمرضى، بما في ذلك أولئك المصابين بنسخة "دلتا" المتحورة الشديدة العدوى والتي رصدت أول مرة في الهند.

وتحرّكت الحكومة الإندونيسية، المتّهمة على نطاق واسع بالاستجابة للوباء بشكل غير مناسب، لتشديد القيود على الحركة لكنها تجنّبت حتى الآن فرض تدابير إغلاق مشددة على غرار تلك التي طبّقت في بلدان أخرى.

وتسعى السلطات إلى تطعيم أكثر من 180 مليوناً من سكانها البالغ عددهم 270 مليوناً بحلول مطلع العام المقبل، لكن لم يتلق إلا نحو 5% من السكان حتى الآن كامل جرعات اللقاحات.

وأعلنت الحكومة، السبت، أنها حققت هدفها المتمثل بتطعيم أكثر من مليون شخص في يوم واحد.