شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس بيخفض وزنك.. رجيم البحر الأبيض المتوسط يحسن صحتك ويطيل عمرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد رجيم البحر الأبيض المتوسط، على الأطعمة اللذيذة الغنية التي تحتوى على العديد من العناصر المفيدة لصحتك، والتي صمدت أمام اختبارات الزمن، ويساعد رجيم البحر الأبيض المتوسط على الحفاظ على صحتك لسنوات مقبلة، هذا هو جوهر النظام الغذائي التقليدي للبحر الأبيض المتوسط.

وقال موقع "WebMD"، لا توجد خطة غذائية واحدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط​​، ولكن بشكل عام، فان هذا النظام يعتمد على تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والفاصوليا والمكسرات والحبوب الصحية والأسماك وزيت الزيتون وكميات صغيرة من اللحوم ومنتجات الألبان.

وقال الموقع، يشجع نمط الحياة الذى يعتمد على هذه الأطعمة أيضًا على ممارسة الرياضة اليومية، ومشاركة الوجبات مع الآخرين، والاستمتاع بكل شيء.

ما يمكنك أن تأكله وما لا تستطيع

أضاف الموقع أنه ستأكل في الغالب أطعمة نباتية، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والبطاطس والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبذور، كما يمكنك تناول الزبادي والجبن والدواجن والبيض بكميات صغيرة، يجب أن تأكل الأسماك والمأكولات البحرية على الأقل مرتين في الأسبوع، مؤكدًا أن هذا النظام يعتمد أيضًا على تناول "الدهون" الجيدة مثل: زيت الزيتون البكر والمكسرات وبذور عباد الشمس والأفوكادو بدلاً من الزبدة أو الزيوت المهدرجة ستستخدمين زيت الزيتون كثيرًا أثناء الطهي، واستخدمى الأعشاب والتوابل لإضافة النكهة.

وقال الموقع عادة ما تكون الحلوى من الفاكهة، كما يسمح بتناول الحلويات واللحوم الحمراء في بعض الأحيان.

الطبخ والتسوق

احفظى المواد الغذائية الأساسية مثل زيت الزيتون والطماطم المعلبة والحبوب الكاملة والمكرونة والتونة في متناول اليد، ويمكن التسوق للمنتجات الطازجة والمأكولات البحرية عدة مرات في الأسبوع، يمكنك بسهولة شواء العديد من أطعمة البحر الأبيض المتوسط، يمكن أن تكون الوجبات الخفيفة سريعة وسهلة أيضًا: حيث يمكن تناول حفنة من المكسرات، أو اغمس رقائق القمح الكامل في الحم، كما يركز النظام الغذائي على الأطعمة الطازجة.

أن تكون نشيطًا كل يوم هو جزء من نمط الحياة.

النباتيون

التمسك بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبذور هو مفاجأة للنباتيين، إذا كنت نباتيًا، فستحتاج إلى منع منتجات الألبان.

النظام الغذائي منخفض الصوديوم

ستعتمد على الأعشاب والتوابل للحصول على النكهة بدلاً من الملح، مما يساعدك إذا كنت تبحث عن نظام غذائي منخفض الصوديوم.

النظام الغذائي قليل الدسم

لا يعتبر النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​نظامًا غذائيًا منخفض الدهون، لكنها منخفضة في الدهون المشبعة وهي ضمن إرشادات جمعية القلب الأمريكية.

وقال الموقع، إذا كنت تبحث عن تغيير طويل المدى في نمط حياتك، فقد تكون هذه طريقة ممتعة وواقعية للقيام بذلك، يمكنك أن تكون مبدعًا، وتتناول طعامك بطريقة جديدة، وتستمتع بالأطعمة التي تحبها باعتدال.

أظهرت سنوات من البحث أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​هي واحدة من أكثر الأنظمة الغذائية صحة.

لفقدان الوزن

التزم به أكثر من 6 أشهر، ويفضل إلى الأبد، ومارس التمارين الرياضية بانتظام، وراقب حصصك.

فوائد نظام البحر الأبيض المتوسط

يسجل هذا النظام الغذائي نتائج كبيرة لصحة القلب وطول العمر، تشير الدراسات إلى أنه قد يجعلك أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، ويقلل من ضغط الدم والكوليسترول، ويساعدك على إدارة مرض السكري، ويساعدك على تجنب بعض أنواع السرطان والأمراض المزمنة.

تستمر الأبحاث في إظهار أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، القائمة على الأطعمة الصحية والنشاط البدني، هي أفضل وصفة لحياة طويلة وصحية، إنها خطة حمية ممتازة وممتعة يسهل اتباعها ومرنة.

حتى إذا كنت لا تتبع النظام الغذائي بأمانة، فإن مجرد تناول المزيد من الأطعمة الموجودة في الخطة، وتناول الطعام بشكل أكثر راحة، وزيادة النشاط هي أهداف صحية رائعة.