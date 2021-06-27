مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومكافحة كورونا في اليمن، الأحد 27 يونيو/ حزيران 2021م عن تسجيل حالتي اصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" خلال الساعات الماضية.

هذا وتم تسجيل الحالتين في عدن وحضرموت، كما تم تسجيل حالتي وفاة في محافظتي حضرموت ولحج.

كما سجلت اللجنة ست حالات شفاء، بينها خمس حالات في محافظة تعز، وحالة واحدة في محافظة حضرموت.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة إلى 6908 منها 1360 حالة وفاة و4025 حالة تعافٍ