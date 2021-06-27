أكسفورد وأسترازينيكا تختبران لقاحاً ضد "بيتا كورونا"

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

أعلنت جامعة أكسفورد، الأحد، أنها بدأت بحقن متطوعين بلقاح تم تطويره بالتعاون مع أسترازينيكا ضد المتحورة "بيتا" التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا، في إطار تجارب سريرية لقياس فعاليته.



وذكرت في بيان أن نحو 2250 مشاركاً سيتم الاستعانة بهم في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل وبولندا ضمن المرحلتين الثانية والثالثة لهذه التجارب السريرية على البشر.

ويستخدم اللقاح المرشح تقنية "الفيروس الغدي" المستخدمة حالياً ضد "كوفيد-19" في سائر أنحاء العالم.

وقال البروفيسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات: "يعد اختبار الجرعات المعززة من اللقاحات واللقاحات الحالية ضد النسخ المتحورة الجديدة أمراً مهماً لنكون قدر الإمكان مستعدين بشكل جيد لمواجهة وباء كوفيد-19، إذا تبين أن استخدامها كان ضرورياً".

ومن المتوقع صدور البيانات الموقتة لهذه التجارب السريرية في وقت لاحق هذا العام، وسيتم تقديمها إلى الهيئة الناظمة لتقييمها في إطار عملية سريعة، بحسب البيان.

وفي مايو/آيار، بدأت الحكومة البريطانية تجارب سريرية، وصفت بأنها الأولى في العالم، على الاستجابة المناعية بعد أخذ جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكوفيد، في إطار حملة جرعة داعمة في المملكة المتحدة التي تشهد ارتفاعاً حاداً في عدد الاصابات بالمتحورة "دلتا" التي ظهرت في الهند.