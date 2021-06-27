الإمارات تحصن 91% من "الفئة المؤهلة" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي بالإمارات، إن لقاح كورونا أثبت فعاليته في تقليل نسب الإصابة بالفيروس.

وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، الأحد، أن لقاح كوفيد 19 أثبت فعاليته في تقليل نسب الإصابة وليس منعها بالكامل، كما أثبتت اللقاحات نجاحها في تقليل نسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة وتقليل معدل الوفيات. مشيرة إلى أنه تم تقديم اللقاح لأكثر من 71% من إجمالي سكان دولة الإمارات والذي يمثل نسبة 91.8% من الفئة المؤهلة.

وأوضحت الحوسني أن نسبة المصابين بفيروس كوفيد- 19 من المطعمين كانت 16%، في حين أن غير المطعمين بلغت 84% كما لم تتجاوز نسبة المطعمين المصابين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى أكثر من 11% في حين كانت نسبة غير المطعمين 89%. وهذه المعدلات أيضا كانت واضحة في الحالات التي أدخلت للعناية المركزة حيث كانت النسبة الأعلى لغير المطعمين وذلك بنسبة 92% في حين كانت نسبة المطعمين 8%.

وأشارت الحوسني إلى ارتفاع حالات الوفاة في الإمارات خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له، وذلك بسبب انتشار التحورات الفيروسية، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، إلى جانب التردد في أخذ اللقاحات، وكان أغلبها لأشخاص غير مطعمين حيث بلغت نسبتهم 94% في حين كانت نسبة المطعمين 6%.