ارتفاع قتلى "مبنى فلوريدا المنهار" لـ9.. وتضاؤل آمال العثور على ناجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة انهيار المبنى قرب ميامي في فلوريدا من 9 إلى 9 قتلى، وفق ما أفادت السلطات الأحد.

وقالت رئيسة بلدية ميامي، ديد دانييلا ليفن كافا في مؤتمر صحفي: "تمكنا من العثور على أربع جثث إضافية بين الأنقاض، إضافة إلى رفات بشري".



وأضافت: "حالياً، توفي شخص في المستشفى وعثرنا على ثماني ضحايا في المكان، ما يجعلني أؤكد اليوم أن حصيلة الوفيات هي تسع".

وتابعت: "نبذل ما في وسعنا لتحديد هويات الأشخاص الآخرين الذين تم العثور عليهم".

وسبق أن أعلنت الشرطة المحلية هويات 4 من الضحايا الذين عُثر عليهم أولاً.

ولم توضح رئيسة البلدية الحصيلة الجديدة المحددة للمفقودين، علماً أنها ارتفعت السبت إلى 156 شخصاً.

وتستمر عمليات البحث ليل نهار في مكان الحادث أملاً بالعثور على ناجين رغم أن الاحتمالات تتضاءل بعد أكثر من ثمانين ساعة على الكارثة.

وقالت ليفن كافا: "لدينا كل الإمكانات التي نحتاج إليها لهذا العمل"، لافتة إلى وجود "مئات" من المسعفين المستنفرين والمستعدين للتناوب لإنجاز العمليات المطلوبة.

وتبنى المسعفون استراتيجية إحداث خندق داخل الانقاض.

وأوضحت رئيسة البلدية، الأحد، أن "هذا الخندق حيوي في مواصلة عمليات البحث"، لافتة إلى أن طوله يبلغ 38 متراً وعرضه ستة أمتار وعمقه 12 متراً.

وقبل فجر الخميس، انهار 12 طابقاً في مجمع "تشامبلين تاورز" المطل على المحيط في سورفسايد بجنوب شرق الولايات المتحدة، وطالت المأساة 55 شقة.