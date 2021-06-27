شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوصلون لاختبار يكشف عن كورونا باستخدام مسحة من شاشة الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل العلماء إلى طريقة جديدة لإجراء فحص فيروس كورونا، عن طريق أخذ مسحات (PoST) من شاشة الهاتف الذكي للفرد، وتعد هذه الطريقة للاختبار تكلفتها أقل، كما أنها دقيقة بنفس القدر مثل الطرق الأخرى لفحص وجود الفيروس في الجهاز التنفسي للفرد.





وأكد التقرير الذى نشره موقع " timesofindia"، اليوم الأحد، أن طريقة الفحص الجديدة لا يتم أخذ العينات من أنف الفرد أو حلقه، وهو ما يتم عادةً في حالة RT-PCR و Rapid Antigen ، ولكن من خلال شاشة هاتفه المحمول، حيث أكدت العديد من الدراسات أن هواتفنا الذكية تحتوي على ملايين الفيروسات والبكتيريا، عندما نأخذها إلى الحمام، ونمسكها بأيدينا، أو نضعها على سطح غير نظيف، كما أن مسببات الأمراض تلتصق بالهاتف الخلوي، وعندما نمسك الهاتف ثم نلمس فمنا أو أنفنا أو أعيننا بنفس اليدين، تدخل الكائنات الحية الدقيقة غير المرئية إلى أعضائنا.

وأوضح التقرير أنه في حالة فيروس كورونا ، عندما يسعل الناس أو يعطسون أو يتحدثون، فإن القطرات التي يطردونها تحمل مسببات الأمراض تستقر على الأسطح من حولهم، وتوضح الدراسة الجديدة التي أجراها العلماء أنه عندما يصاب الشخص بفيروس كورونا ، يمكن اكتشاف ذلك من شاشة هاتفه المحمول.

كيف يعمل هذا الاختبار

وأشار التقرير إلى أن كيفية إجراء الاختبار الجديد، حيث يتم جمع العينات من شاشة الهاتف باستخدام مسحات مثل تلك المستخدمة في أخذ العينات من البلعوم الأنفي، يتم بعد ذلك دمجها في محلول ملحي وإخضاعها لاختبار PCR منتظم.

وأجرى الفريق بقيادة باحثين من كلية لندن الجامعية هذا الاختبار على 540 فردًا قبل أن يتوصلوا إلى النتائج النهائية ، وأخذوا المسحة التي خضعت لكل من اختبار PCR العادي، ومسحات الهواتف PoST تم إجراء الاختبارات في مختبرات مختلفة من قبل فرق مستقلة، واكتشف الباحثون أن اختبار الهاتف كان قادرًا على اكتشاف 81.3 % إلى 100 % من الأشخاص المصابين بحمل فيروسي مرتفع.

من بين جميع الأشخاص ، ثبتت إصابة 51 شخصًا بفيروس كورونا في اختبار RT-PCR ، وتم اختبار هؤلاء الأشخاص أيضًا إيجابيًا في اختبار الهاتف، بينما أوضح الباحثون أن طريقة الفحص الجديدة هذه ساعدت في اكتشاف حالات إيجابية بنسبة 100 % لدى الأفراد الذين يعانون من حمولة فيروسية عالية.

كيف يمكن أن يكون هذا الفحص مفيدًا

وأكد التقرير أن طريقة فحص الهاتف للكشف عن وجود الفيروس أرخص وأسرع ودقيقة أيضًا، قد يكون من السهل إجراء اختبارات جماعية لاكتشاف وجود الفيروس ، خاصة عندما ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.

وقدم الباحثون طريقة الفحص هذه كطريقة ممتازة للاختبار الجماعي للأشخاص، كما نعلم أن بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض وينشرون الفيروس دون علمهم، وباستخدام طريقة الاختبار هذه ، قد يكون من السهل إجراء فحص منتظم على مستوى أكبر للكشف عن وجود الفيروس.