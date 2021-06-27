شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية لبذور الرجلة.. تساعد فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرجلة نبات أخضر موجود في جميع أنحاء العالم ، يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية أكثر من بعض زيوت السمك، وتزرع الرجلة على نطاق واسع في العديد من المناطق كخضروات ورقية أساسية، وغالبا ما تستخدم بذور الرجلة، التي تظهر مثل حبيبات مسحوق الشاي الأسود، في صنع بعض المشروبات العشبية، فى التقرير التالى نرصد فوائد صحية للرجلة تساعدك فى إنقاص الوزن، وفقا لما نشر موقع nutrition.

الفوائد الصحية للرجلة لإنقاص الوزن

- الرجلة منخفضة جدًا في السعرات الحرارية (فقط 16 كيلو كالوري / 100 جرام) والدهون ؛ ومع ذلك ، غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.

- تحتوي الأوراق الطازجة على كمية مدهشة من أحماض أوميجا 3 الدهنية (حمض ألفا لينولينيك) أكثر من أي بذور تساعد لإنقاص الوزن، توفر 100 جرام من أوراق الرجلة الطازجة حوالي 350 مجم من حمض ألفا لينولينيك.

- تشير الدراسات البحثية إلى أن استهلاك الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والإنقاص الوزن ويساعد في منع تطور اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد والاختلافات التنموية الأخرى لدى الأطفال.



بذور الرجلة

- مصدر ممتاز لفيتامين أ ، (1320 وحدة دولية / 100 جرام ، يوفر 44٪ من RDA) وهو أحد أعلى المعدلات بين البذور، فيتامين أ هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية القوية المعروفة وفيتامين أساسي للرؤية، كما أنه مطلوب للحفاظ على صحة الغشاء المخاطي والجلد.

- من المعروف أن تناول الخضار والفواكه الطبيعية الغنية بفيتامين أ يساعد في الإنقاص الوزن.

- الرجلة مصدر غني بفيتامين ج وبعض فيتامينات ب المعقدة مثل الريبوفلافين والنياسين والبيريدوكسين والكاروتينات ، بالإضافة إلى المعادن الغذائية ، مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز.



بذور الرجلة

- يرتبط استهلاك بذور الرجلة في التخفيف من مستوى الدهون مثل مستوى الدهون الثلاثية، والكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار لدى الأشخاص المصابين بالسمنة، ويعود ذلك التأثير إلى احتوائها على مُرَكّبات البوليفينولات ومضادات الأكسدة.

-أكدت إحدى الدراسات التي نشرت عام 2014، أن استهلاك مرضى السكري لبذور الرجلة قد يحسن من قياسات الجسم، ويقلل الوزن ومؤشر كتلة الجسم.



بذور الرجلة

- نشرت مجلة البحوث في العلوم الطبية عام 2015، أن بذور الرجلة تساعد على إتمام عملية إنقاص الوزن الناجحة التىى تعتمد على اتباع نظام غذائي صحي محدد السعرات الحرارية، بالإضافة إلى زيادة النشاط البدني.

